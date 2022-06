Ile Maurice: Anerood

Non. Il n'a pas été "enn tigit pliba ki bondié". Loin s'en faut. Mais Anerood Jugnauth, dont on célèbre le premier anniversaire de la disparition, aura laissé une forte empreinte sur l'évolution du pays au cours de plus d'un demi-siècle.

Il est encore trop tôt pour prétendre à un inventaire rigoureux et dépassionné de son héritage politique mais puisqu'il a choisi de passer le flambeau à son fils Pravind, il est tentant de se livrer à une comparaison schématique du style des deux Premiers ministres.

Anerood, au-delà de son langage vert et rugueux, a été un leader à l'écoute, accessible et attentif à la contradiction et à la critique. Pravind est distant, il n'écoute personne, il est réfractaire à toute critique.

Anerood a privilégié le jeu d'équipe, accordant une large marge de manoeuvre à ses collaborateurs, ministres ou alliés. Sauf qu'il a toujours exigé un strict respect de ses prérogatives. Pravind joue solo, il est sur tous les fronts, il laisse peu de place aux autres, quitte à sacrifier l'efficacité collective.

Anerood avait un vrai respect des institutions et un attachement profond à l'État de droit. Pravind n'a pas hésité à fourguer ses partisans dans des organismes en principe indépendants.

Pour le reste, je crois que les deux se ressemblent : ils sont également opportunistes et cyniques.