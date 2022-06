Ile Maurice: Pêche au gros - Un marlin bleu de 1134 livres pris par Johan Vallet et Zoumi Lagane

Le 1er mai dernier, en acceptant la proposition de son ami Johan Vallet pour une partie de pêche, Zoumi Lagane était bien loin de se douter qu'il ramènerait au Morne Anglers Club, un marlin bleu de 1134 livres, soit une prise record. Le précédent record qui était de 1100 livres datait de 1966.

"Le matin du 1er mai, je rencontre Johan Vallet, passionné de game fishing comme moi, au Club à Rivière Noire et il me demande si je peux les emmener à bord de mon bateau de 20 pieds de long, son fils Arthur et lui, pêcher des bonites en fin de journée. J'accepte et rendez-vous est pris pour le courant de l'après-midi", lance d'emblée Zoumi.

Vers 14h, le capitaine du bateau Nothing's Wrong, le "angler" Johan Vallet et son fils Arthur, se rendent au large de la cote de Rivière Noire. "Vers 16h30, on a ferré un marlin mais il a décroché. Nous étions un peu découragés et on a remis les lignes à l'eau et on est descendu en direction de La Preneuse. Vers 17h15, on a vu un banc de bonites que nous appelons dans le jargon des armées, des milliers d'oiseaux qui chassent. Le soleil n'était pas loin de se coucher et subitement, une canne démarre à nouveau et vide le moulinet à toute vitesse.

Nouvelle touche de marlin, c'était notre jour de chance et on voit le poisson sauter à l'horizon. Je me suis dit que c'était une belle prise . Le poisson a pris quasiment tout le fil du moulinet et on a du faire marche arrière sur le poisson pendant 20 minutes pour pouvoir reprendre du fil et ainsi se rapprocher de lui. Il était bien ferré. Il ne restait alors plus que 15 minutes avant que la nuit ne tombe", relate Zoumi Lagane.

Réalisant qu'embarquer un marlin, qui semblait être de bonne taille, sur un aussi petit bateau, la nuit tombant allait être compliqué, le capitaine du Nothing's Wrong décide de faire appel à du renfort. "J'ai appelé mon cousin Nicholas Margéot et je lui ai demandé s'il pouvait venir nous rejoindre. Vous savez, la solidarité entre pêcheurs existe et il a tout de suite répondu favorablement à ma demande. Il est venu avec un autre ami, Hubert de Robillard. En attendant leur arrivée, on avait ramené le poisson à 100 mètres du bateau, le but étant de laisser le marlin tirer le bateau afin qu'il se fatigue, une astuce que j'ai apprise de mon père et de mes oncles", confie notre interlocuteur.

Lorsque Nicholas Margéot et Hubert de Robillard rejoignent l'équipage du Nothing's Wrong, il fait déjà nuit noire. "On s'est mis au travail pour embarquer le poisson et lorsqu'il est remonté à la surface, on a tous été surpris par la taille de ce marlin, c'était vraiment une grosse prise. Mais, il était quand même très difficile d'estimer avec exactitude son poids en pleine nuit avec la visibilité réduite. Le marlin avait rendu son dernier soupir. On l'a gaffé et vu sa grande taille, on a préféré l'attacher sur le coté du bateau avant de nous diriger tout doucement vers la terre ferme."

"Cela nous a mis deux bonnes heures pour arriver au Morne Anglers Club. Quand on est arrivé, il était déjà 21 heures. Un bon groupe de parents et amis que nous avions prévenus entre-temps étaient présents pour nous accueillir. Là quand j'ai regardé le marlin, sous les lumières du club, je me suis dit qu'il pesait facilement plus de 700 livres mais le banian (poissonnier) Fransco, qui est un habitué des lieux m'a assuré qu'il l'estimait à plus de 1000 livres", détaille Zoumi Lagane.

Lorsque le marlin bleu monta sur la balance pour être pesé, l'excitation était à son comble. Et le verdict tomba : 1134 livres ! "Ce qui constitue un nouveau record pour le Morne Anglers Club avec une line test de 80 livres. Le précédent était de 1100 livres et détenu par André D'Hotman depuis 1966", précise-t-il. Pour l'anecdote, le record du monde pour une line test de 80 livres est un marlin bleu pesant 1238 livres, pris à Rodrigues en 2007.

"C'est un travail d'équipe qui a mené à ce résultat. J'en profite pour remercier Nicholas Margéot et Hubert de Robillard pour leur aide. Je dit encore un gros bravo à Johan pour son record. Nous avons eu beaucoup de chance. Tout s'est bien passé. On a embarqué le poisson après seulement 1h30 de combat alors que normalement, cela prend des heures.

Des poissons de cette taille sont difficilement arrêtables, surtout sur une ligne de 80 livres, car à la touche avec un leurre dans la gueule un marlin peut nager à 60 milles à l'heure. Vous imaginez qu'avec le poids de ces monstres et à cette vitesse, les chances de les arrêter sont infimes. Notre salut vient du fait que le marlin était en pleine digestion, il avait un thon jaune de 60 livres encore dans l'estomac avec la queue du thon encore dans sa bouche.

De plus, c'est bien connu,même si les marlins sont présents tout le long de l'année, la meilleure saison de pêche au gros à l'île Maurice dure de novembre à fin avril. Après, avec la température de l'eau qui chute, les marlins se mettent à la recherche des courants chauds. C'est la prise d'une vie et même deux !!! Il y a toutes les chances que nous ne puissions pas vivre cela une deuxième fois !!! ", conclut Zoumi Lagane.