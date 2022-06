Algérie: Souk Ahras - Nécessité de développer les capacités interactives chez l'enfant autiste

Souk Ahras — Des médecins, des spécialistes et professeurs en psychologie ont insisté dimanche à Souk-Ahras sur l'importance de "développer les capacités interactives verbales et non verbales chez l'enfant autiste".

S'exprimant au cours des travaux d'un séminaire national sur "les moyens de prévention du trouble de l'autisme chez les enfants et comment les faire intégrer dans la société" organisé à la maison de la culture Tahar Ouettar, Dr. Messaoud Houichi, orthophoniste au sein de l'établissement public de santé de proximité (EPSP) d'Ain Oulmène (wilaya de Sétif) a précisé qu'il devient incontournable devant l'augmentation du nombre d'enfants autistes de "développer les capacités interactives verbales et non verbales chez ces enfants".

Pour sa part le professeur Seddik Bekou, spécialiste en psychiatrie pédiatrique à l'hôpital Mahfoud Boussebsi de Chéraga (Alger), a présenté, au cours de cette rencontre, dont l'ouverture officielle a été faite par le chef de l'exécutif local Lounès Bouzegza, un bilan sur ce qui a été réalisé à l'échelle nationale au profit de cette catégorie.

Le professeur Bekou, également vice-président du comité scientifique de la Fédération algérienne de l'autisme, a insisté sur l'importance de prendre en considération les conseils des spécialistes du domaine notamment, les services hospitaliers universitaires, ajoutant que ce séminaire national s'inscrit dans le cadre du projet national de la fédération pour sensibiliser et former sur ce trouble pour la prise en charge de cette catégorie et leur intégration dans la société.

La Fédération nationale de l'autisme a élaboré un plan d'action 2020-2024 contenant plusieurs axes, dont la sensibilisation pour toute la société et le personnel chargé de l'enfance pour un dépistage précoce du trouble de l'autisme et la formation des spécialistes en matière de diagnostic, l'évaluation et la prise en charge, ainsi que l'organisation de caravanes de prise en charge des enfants autistes dans les zones d'ombre et l'encouragement de la recherche scientifique en la matière également.

Dans son intervention, Kheireddine Rezaikia, représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, a mis en avant les efforts de l'Etat pour la prise en charge de la catégorie des jeunes et des enfants et mis en exergue également la politique de l'Etat depuis l'indépendance et son ralliement au groupe international validant la loi des droits de l'enfant en 1989 pour poursuivre la promotion des droits de l'enfant et des jeunes en mobilisant un tissu institutionnel national en plus des établissements des secteurs de la santé et de l'éducation nationale.

Estimant que l'Algérie était pionnière dans le domaine de la vaccination des enfants, M. Rezaikia a indiqué que le ministère de la Jeunesse et des Sports a adopté une approche d'ouverture vis à vis des différentes organisations de la société civile s'occupant des affaires de l'enfant notamment le volet sanitaire.

Les travaux du séminaire se poursuivront par la présentation d'interventions et l'organisation d'ateliers pratiques sur la prise en charge et l'intégration des enfants autistes et autres sur le dépistage précoce, le diagnostic et l'évaluation, ainsi qu'un atelier pour les parents intitulé "comment se comporter avec les enfants dans la vie quotidienne".