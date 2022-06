Algérie: Plus de 4500 détenus passeront lundi l'examen du BEM

Alger — Un total de 4520 détenus passeront à partir de lundi, les épreuves de l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM) Session 2022, au niveau de 47 établissements pénitentiaires, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère de la Justice.

Le coup d'envoi officiel de l'examen sera donné par le Directeur général (DG) de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, Said Zerb, à 8h00 depuis l'établissement de rééducation et de réadaptation de Béjaïa, dans le cadre de la convention signée par le ministère de la Justice, représenté par la DG de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, et le ministère de l'Education nationale, représenté par l'Office national des examens et concours (Onec), note la même source.

Les chiffres de la tutelle font ressortir, par ailleurs, 28.884 prisonniers scolarisés à distance au niveau national au titre de l'année 2021/2022, 6399 autres inscrits aux cours d'alphabétisation et 41 dans l'enseignement supérieur dans le cadre du régime de semi-liberté. Un régime qui, rappelle la tutelle, autorise les détenus universitaires de joindre les bancs de l'université le matin, sans surveillance, et de rentrer le soir, suivant l'horaire fixé par l'université.

Le nombre total des détenus scolarisés, tous paliers confondus, est de l'ordre de 35.324 incarcérés, contre 44.409 inscrits en formation professionnelle et 1567 autres en formation artisanale.