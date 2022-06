Afrique du Nord: Début à Alger des travaux de la 41ème session du Comité arabe permanent de la Poste

Alger — Les travaux de la 41ème session du Comité arabe permanent de la Poste et des Groupes de travail y afférents ont débuté, dimanche à Alger, pour examiner la coopération et la coordination en vue de promouvoir la prestation postale dans la région arabe.

Le directeur général d'Algérie Poste, Louai Zaidi qui présidait au nom du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, l'ouverture des travaux de la 41ème session du Comité arabe permanent de la Poste et des Groupes de travail y afférents (5-9 juin) au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), a souligné que cette session "est inévitablement un jalon qualitatif dans le processus de l'action arabe commune en la matière".

M. Zaidi a précisé que les travaux de cette session constituaient un espace propice pour échanger les vues et les expériences entre les pays participant aux différentes activités postales, bénéficier des expériences

Il a, en outre, affirmé que l'organisation du premier forum annuel sur le développement des capacités arabes dans le domaine du commerce électronique et du paiement à distance, en marge de cette session, "se veut un jalon supplémentaire dans l'édification de la société numérique arabe, une société où le citoyen joue un rôle pivot et dont les technologies modernes constituent les piliers".

L'intervenant a également estimé que l'Algérie aspire à ériger ce forum "rassembleur", en "un espace fertile et une occasion pour adopter une vision complémentaire et mettre en place des approches pour la promotion du commerce électronique et de l'économie numérique dans la région arabe, dans le but de réaliser le développement durable au profit des peuples arabes, à travers la mise au point des politiques nécessaires et l'échange des meilleures pratiques et expériences en la matière".

A cette occasion, M. Zidi a appelé à travailler activement pour formuler "des propositions réalisables à même d'enrichir la rencontre et d'aboutir à des recommandations efficaces dans le domaine du développement postal".

Pour sa part, le représentant du Secrétaire général de la Ligue arabe, Fahmi Mohamed Lahmad a déclaré que la tenue à Alger de la 41e session du comité arabe permanent de la Poste est "un geste louable pour un échange d'expériences et d'expertises arabes en vue de développer le secteur de la poste dans le monde arabe et constitue une occasion pour se retrouver à nouveau après une rupture causée par la pandémie du coronavirus et ses impacts sur les rencontres et les économies internationales".

De son côté, le chef du comité chargé de la restructuration des équipes de travail du comité arabe permanent de la Poste, Nacer Hatem El Mansour a appelé les représentants des pays arabes dans ce comité à "s'engager dans un travail sérieux et à formuler des propositions fortes pour aboutir à des résultats fructueux".

Cinq jours durant, cette session sera marquée par la tenue de plusieurs réunions spécialisées, notamment la réunion du Comité du "Timbre arabe unifié pour 2022", l'Exposition des timbres arabes 2023, une réunion sur la coopération avec les partenaires et les entreprises internationales exerçant dans le domaine de la poste et du E-commerce, outre la présentation de la mise en œuvre du plan de développement régional pour la région arabe 2022-2025.