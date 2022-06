Ile Maurice: Technologies innovantes - Une étude sur les bienfaits de la Fintech pourrait séduire les comptables

Mieux vaut tard que jamais. Après avoir démontré que l'innovation est possible dans différents niveaux d'opération des services financiers, la fintech vient de convaincre des comptables que l'avenir se trouve dans le rôle qu'elle peut jouer dans leur vie professionnelle.

À l'origine de cette nouvelle percée de la fintech dans la comptabilité, une étude grandeur nature réalisée conjointement par l'ACCA, qui regroupe au moins 233 000 membres et 536 000 futurs adhérents dans 178 pays, et Chartered Accountants Australia and New Zealand (CAANZ). Quelque 5 700 membres de cette profession ont participé à un sondage dans le cadre de cette étude.

50 % des sondés se disent convaincus des opportunités pour leur carrière qu'offre la fintech pour certaines opérations comptables, contre 14 % qui ne partagent pas cet avis. 10 % des sondés se disent incapables de se prononcer sur ce sujet tandis que 26 % affirment que la fintech ne les a pas poussés à prendre une quelconque décision par rapport au devenir de leur profession. Une des principales caractéristiques de la fintech qui peut susciter l'intérêt est sa capacité à transformer les opérations dans plusieurs secteurs, dont l'assurance, la réglementation, les activités bancaires en ligne, la mise en place par les banques centrales d'une circulation de la monnaie numérique ou encore la gestion du patrimoine.

Si la technologie entraîne dans son sillage des innovations qui peuvent susciter un grand nombre à migrer vers un nouveau système opérationnel, elle fait peur en raison de la vitesse à laquelle une innovation peut détrôner une autre. D'où l'inquiétude de 83 % des comptables sondés. Puisque la fintech permet de jongler avec les chiffres de nature confidentielle, les sondés sont d'avis que son adoption dans le monde des affaires dépend, en grande partie, de la confiance que trois acteurs majeurs de la vie socio-économique que sont le gouvernement, le monde des affaires et le grand public, peuvent lui conférer. Qu'à cela ne tienne, les grands maîtres des deux organisations ne jurent que par la fintech depuis que l'étude dit le plus grand bien de ce nouvel outil de travail dans la finance.

"Il existe déjà, affirme Helen Brand, Chief Executive de l'ACCA, un ensemble d'activités où la fintech est présente et c'est un processus qui ne cesse de gagner du terrain. Il n'est pas interdit d'imaginer une situation où les comptables et autres professionnels du monde financier peuvent intégrer le monde de la fintech, s'ils n'y sont pas déjà. En fait, leur présence est requise plus que jamais dans cette industrie naissante.

Leur expertise, leur connaissance et leur sens de l'éthique sont des acquis de grande valeur." Il n'y a pas mieux que ce rapport en question pour qu'Ainslie van Onselen, Chief Executive Officer de CAANZ, souscrive aux vertus de la fintech. "La fintech recèle d'énormes opportunités tant pour les comptables que pour les professionnels des services financiers. Un de ses plus importants atouts est sa capacité à renforcer l'élément de confiance en raison du niveau de transparence dans l'exposition des informations financières."