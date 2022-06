Ile Maurice: Budget des ARTs et du patrimoine culturel - Tout en trompe-l'œil

Demain, le nouvel exercice budgétaire donnera-t-il l'impulsion tant attendue aux industries créatives pour qu'elles se relèvent du contrecoup de la pandémie ? Le maître-mot pour la préservation du patrimoine sera-t-il continuité, sans un plan d'ensemble ?

En attendant cet exercice annuel que tous disent extrêmement difficile à cause de l'effet combiné de la pandémie et de la guerre en Ukraine, faisons le point sur ce qui avait été annoncé l'an dernier, dans le Budget 2021-2022. Entre bouz fix et pas comptés.

Partenariat public-privé pour préserver le patrimoine

Gros comité, petites mesures

Le Budget 2021-2022 prévoyait que le National Heritage Fund (NHF) "s'engage dorénavant avec le secteur privé pour mieux préserver, protéger et promouvoir les sites du patrimoine national". En réponse à une question parlementaire de la députée mauve Joanna Bérenger, le ministre des Arts et du patrimoine culturel a déclaré qu'un comité conjoint a été constitué avec les hauts cadres du ministère, le NHF et des représentants de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice (AHRIM) et Business Mauritius. "D'autres organisations, comme les ONG, seront cooptées au besoin."

Suite à l'annonce de cette mesure, l'association SOS Patrimoine en péril a voulu savoir pourquoi l'initiative ne considère les ONG que de manière optionnelle. "Alors que les entités du secteur privé qui ont été choisies ne sont pas vraiment impliquées dans la sauvegarde du patrimoine", souligne Arrmaan Shamachurn, président de SOS Patrimoine en péril. Une réunion de ce comité a eu lieu en janvier 2022. "Elle s'est davantage orientée vers les célébrations des 30 ans de la république". Il n'y aurait pas eu d'autre réunion depuis.

Ce comité public-privé a pour mission d'établir une sélection des sites qui doivent être restaurés dans le court, moyen et long terme. Mais surtout de trouver des sources de financement du public comme du privé. Et développer le business model approprié pour générer des fonds à partir des sites classés qui auront été restaurés. Parmi les autres objectifs du comité figure la conception d'une application mobile pour mieux faire connaître le patrimoine national. L'application MauHeritage a été lancée le 18 avril, dans le cadre de la journée internationale des monuments et sites.

Financement: Les fonds CSR pour rénover les sites classés

La liste des domaines d'intervention du Corporate Social Responsibility (CSR) Programme comprend, depuis le Budget 2021-2022, la restauration d'un bâtiment classé patrimoine national. Arrmaan Shamachurn précise que la Finance Act a amendé des dispositions de l'Income Tax Act pour rendre possible l'accès à ces fonds.

Il souligne que la majeure partie du patrimoine classé est propriété de l'État. "Pour qu'une ONG puisse demander des fonds CSR pour rénover ces sites, il faut l'aval du propriétaire, qu'il soit ministère, conseil de district ou autre. Ces procédures prennent souvent beaucoup de temps, pour que l'ONG s'entende dire finalement que le conseil de district va gérer seul la rénovation. Dans ce cas-là, la mesure ne marche pas." C'est ce qui est arrivé à SOS Patrimoine, dans le cas de la rénovation de Château Bénarès. L'association avait fait tout un travail de terrain avant que le site ne soit classé patrimoine national en décembre 2021.

"Nous avons aussi demandé que le CSR Programme ne soit pas limité aux sites classés mais qu'il soit étendu à tous ceux qui ont une valeur historique, sur la base d'une letter of intent du ministère des Arts et du patrimoine culturel certifiant la valeur historique d'un site. Mais cela n'a pas été retenu." Arrmaan Shamachurn souligne que la mesure budgétaire parle de rénovation mais pas de la maintenance nécessaire pour ces sites.

Jeux de hasard: Quatre tirages du loto du patrimoine rapportent Rs 25 millions

Les quatre tirages du loto du patrimoine ont eu lieu entre décembre 2021 et mai 2022. Le dernier tirage du 28 mai a rapporté Rs 5,9 millions au patrimoine. Celui du 23 avril a récolté Rs 5,7 millions. Le tirage du 25 décembre 2021 a rapporté Rs 7,9 millions au patrimoine. Alors que le tirage inaugural du loto du patrimoine, le 18 décembre 2021, a récolté Rs 5,8 millions. Ce qui fait plus de Rs 25 millions. Après le premier tirage, le ministère des Arts a annoncé que la cagnotte financera en partie la rénovation du musée de Mahébourg.

Arrmaan Shamachurn, président de SOS Patrimoine en péril, rappelle que le concept de Loto du patrimoine a été importé de la Française des Jeux. "Là-bas, avant les tirages, une liste des sites qui seront rénovés grâce à l'argent récolté est rendue publique." Ce qui n'est pas le cas chez nous. "Dire au public ce qui sera rénové permet d'établir un calendrier de travail et de dégager une estimation des coûts. Avec les augmentations du coût de la vie, si un chantier est retardé d'un an, la somme récoltée par le loto du patrimoine pour un projet de rénovation risque de devenir insuffisante."

Il se demande aussi si ces tirages ont rapporté plus de fonds ou la même quantité de financement que le Lotto Fund existant. Lotto Fund qui sert, entre autres, à financer la rénovation du patrimoine.

Société des droits d'auteur La baisse dramatique des revenus

"Il y a un consensus dans la communauté des artistes que la Mauritius Society of Authors (MASA) ne fonctionne pas de manière optimale." Déclaration d'Avinash Teeluck, ministre des Arts et du patrimoine culturel, en juin 2021, lors de son intervention durant les débats budgétaires. Il a indiqué qu'en février 2021, le ministère a demandé à l'Office of Public Sector Governance un audit de la gestion financière de la MASA. La pandémie a causé une baisse drastique des revenus de la société des droits d'auteur. La subvention étatique à la MASA a triplé, passant de Rs 2,4 millions à Rs 7,4 millions, pour lui permettre continuer ses activités.

Alors que la MASA - et les ayants droit - comptait sur l'application de nouveaux tarifs pour l'utilisation de la musique à partir du 1er juillet 2021, ces tarifs attendus de longue date ont été partiellement gelés. Un secteur particulièrement consommateur de musique, l'hôtellerie, a été exempté des tarifs pour un an. De même qu'Air Mauritius. Ce qui a provoqué un tollé parmi les auteurs-compositeurs. S'ils ont eu beau réclamer une compensation pour ce manque à gagner, leur requête n'a pas été entendue.

Autre grief : à la fin du mandat des sept artistes élus siégeant au conseil d'administration, ils n'ont pas été remplacés. Le board - qui comprend deux artistes nommés par le ministère - tourne sans représentants élus des artistes. C'est la semaine dernière que des procédures pour l'élection des sept représentants d'artistes au conseil d'administration de la MASA ont été lancées.

Longues procédures: Le bâtiment des Archives et de la Bibliothèque nationale toujours attendu

Les Archives nationales et la Bibliothèque nationale seront regroupées dans un bâtiment d'environ 6 000 mètres carrés sur un terrain d'une superficie de 5,8 demi-hectares à Moka. C'est un projet qui coûte 13 millions de dollars américains. Déclaration du ministre Avinash Teeluck, lors de son intervention dans les débats budgétaires l'an dernier. Il a ajouté que les documents d'appel d'offres étaient - à juin 2021 - en cours de finalisation pour soumission à l'Exim Bank. Ce projet bénéficie de financements indiens. Il s'inscrit dans la lignée d'autres projets d'envergure ayant bénéficié ou bénéficiant du soutien financier de l'Inde, telle que la construction de la nouvelle cour suprême ou du futur Forensic Science Laboratory.

Ce projet de donner des locaux adaptés aux deux gardiennes du patrimoine documentaire que sont les Archives nationales et la Bibliothèque nationale est une œuvre de très longue haleine. Un dossier hérité d'un gouvernement à un autre.

En attendant les nouveaux locaux, le Conseil des ministres a annoncé, fin mai, que de nouveaux règlements concernant l'accès en ligne et par abonnement aux Archives nationales seront promulgués. Actuellement, les citoyens mauriciens et non mauriciens ne peuvent avoir qu'un accès physique aux documents moyennant des frais.