Gambie: Aucune discussion concernant le sort de l'ancien Président Jammeh n'a eu lieu lors de sa visite en Guinée-Equatoriale - Porte-parole

Lors d'une interview avec BBC Focus on Africa, le porte-parole du gouvernement de la Gambie, Mr Ebrima G. Sankareh, a révélé que le Président Adama Barrow n'a tenu aucune discussion concernant l'extradition de l'ancien Président Yahya Jammeh lors de sa visite en Guinée-Equatoriale dans le cadre du Sommet de l'Union Africaine.

Le Président Barrow a récemment pris part au sommet de l'Union Africaine qui a vu la participation d'environ 20 leaders Africains et bailleurs de fonds qui étaient à la recherche de sources de financement. Le Sommet Humanitaire Extraordinaire de l'Union Africaine a pris fin Samedi en Guinée-Equatoriale.

Le Président Barrow ne s'est pas contenté de prendre part à cette conférence de deux jours contrairement à ses collègues. Il a en effet passé deux jours supplémentaires en Guinée-Equatoriale en vue de tenir des discussions pour l'établissement de relations bilatérales entre les deux pays. Ces discussions ont ainsi abouti à la signature d'un accord diplomatique et commercial.

" Il s'est rendu en Guinée-Equatoriale dans le cadre de la tenue du sommet de l'Union Africaine. Avant la tenue du sommet, le Président Barrow avait été invité par le Président Obiang à effectuer une visite officielle en Guinée-Equatoriale. A la fin du sommet de deux jours, il a décidé de passer deux jours supplémentaires dans le pays. Aucune discussion concernant l'ancien Président Jammeh n'a eu lieu. Le Président Barrow a cependant été très reconnaissant envers le Président Obiang. Il lui a adressé ses remerciements pour le soutien apporté à la Gambie dans ses moments difficiles. Durant la période de l'impasse politique, le Président Obiang a été le seul leader politique régional disposé à accueillir l'ancien Président Jammeh " a déclaré Mr Sankareh.

Il a déclaré que c'est uniquement à ce moment-là que des discussions concernant l'ancien Président Jammeh ont eu lieu.

Mr Sankareh a déclaré qu'il ignore si la Guinée-Equatoriale serait disposée à apporter sa collaboration pour l'extradition de l'ancien Président Jammeh en Gambie, ajoutant que la Gambie, tout comme la Guinée-Equatoriale, demeure un état souverain. Il a déclaré que le Protocole d'Accord signé par les deux pays est absolument clair et limpide et vise à l'établissement et à la consolidation de relations diplomatiques entre les deux pays.

Concernant le rapport de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC), Mr Sankareh a expliqué que suite à la conclusion du Livre Blanc du gouvernement, le gouvernement de la Gambie a pris contact avec des experts juridiques étrangers et Gambiens en vue de les encourager à travailler main dans la main et de recevoir leurs expertises.

" Ils ont présenté leur rapport au Ministère de la Justice. Le rapport définira le concept et les contours d'un tribunal hybride de juridiction nationale et internationale pour le jugement de l'ancien Président Jammeh et de ses complices " a-t-il déclaré.

Le gouvernement œuvre pour la mise en place des modalités visant le lancement de poursuites judiciaires contre Jammeh