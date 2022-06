Maroc: La légalisation du cannabis, un projet prometteur qui contribuera à promouvoir le développement (chercheur)

Al Hoceima — La légalisation de la culture du cannabis à des fins licites est un projet prometteur et ambitieux qui revêt une grande importance en matière de promotion du développement et de la situation socio-économique de la région, a souligné le chercheur et acteur associatif, Abdelmounaim Mrouni.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mrouni a indiqué que la loi 13-21 relative aux usages licites du cannabis présente de nombreux avantages, puisqu'elle contribuera à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et à diversifier leurs sources de revenus, à travers la valorisation du cannabis et la fabrication de nombreux produits dérivés, notamment le savon, des produits cosmétiques et d'autres produits.

Il a, à cet égard, noté que la légalisation de la culture du cannabis aura un impact positif et direct sur l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs, et la promotion des infrastructures de base dans la région.