Maroc: Les eaux produites et distribuées dans le Grand Berkane répondent à toutes les normes de qualité (Mise au point)

Berkane — Les eaux produites et distribuées actuellement au niveau du Grand Berkane répondent à toutes les normes de qualité liées à la santé, en vigueur à l'échelle nationale et découlant des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a indiqué la direction régionale de l'Oriental de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) -branche eau-.

Dans une mise au point suite aux informations publiées par certains sites électroniques et sur les réseaux sociaux, au sujet du changement du goût de l'eau potable distribuée par l'Office au niveau du Grand Berkane, la direction régionale a souligné que ce changement constaté est dû principalement au changement de la source de production de cette eau.

En effet, après le tarissement des réserves en eau du barrage Mohammed V en raison de la sécheresse et du grand manque de précipitations durant les dernières années, l'Office a procédé, en coordination avec les intervenants dans ce secteur au niveau du bassin hydraulique de la Moulouya, à la production de l'eau potable à partir des sources situées en aval du fleuve Moulouya.

La consommation de cette eau n'a aucun impact sur la santé du consommateur, a assuré le communiqué, notant que l'Office reprendra l'exploitation des eaux des barrages situés dans le bassin de la Moulouya pour la production d'eau potable dès que le niveau de leurs réserves en eau aura augmenté.

Par ailleurs, la qualité de l'eau produite et distribuée dans la ville de Berkane fait l'objet d'un contrôle permanent et périodique sur trois niveaux, à savoir la source, la production et le réseau de distribution, et ce à travers les laboratoires provinciaux, régionaux et centraux de l'ONEE.

Les services de l'Office restent à la disposition de l'ensemble des parties concernées, dont les élus, les associations de la société civile et les adhérents pour fournir davantage de précisions, a affirmé la direction régionale.

Le communiqué a aussi appelé l'ensemble des clients de l'ONEE à veiller à rationaliser leur consommation de l'eau potable, tout en les informant que les équipes de l'Office œuvrent sans relâche pour assurer l'approvisionnement du Grand Berkane en eau potable dans les meilleures conditions.