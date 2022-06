Soudan: Exportation de plus de 38 000 têtes de bétail vers le Qatar et Oman

Khartoum, 6 juin 2022 (SUNA)- Le directeur exécutif du projet de Doha pour la production agricole et, le Dr. Bishara Mohammed Abdullah, a annoncé l'exportation de plus de (38) mille 903 têtes de bétail à la fois à l'État du Qatar et au Sultanat d'Oman pendant la période de juin 2021 à juin 2022, dans le cadre d'un plan de projet visant à couvrir et à répondre aux besoins de la région arabe et à assurer la sécurité alimentaire arabe.

Dans un communiqué de presse, le Dr Bishara a déclaré que le projet de Doha, à travers ses investissements au Soudan, vise à mettre en œuvre plusieurs projets stratégiques au Soudan et à travailler pour couvrir le marché qatari et atteindre l'autosuffisance en viande et en sécurité alimentaire au Soudan et dans les pays arabes.

Dr. Bishara a indiqué que le total des veaux exportés vers le Qatar et Oman s'élevé à (16 000 269 têtes, et l'exportation de moutons s'est élevé à 20 000 728 têtes, et l'exportation de chèvres atteignait (1 000) et 906 têtes. Sh\Th