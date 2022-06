Afrique Centrale: Sud-Kivu - Des poissons morts remontent à la surface du Lac Kivu, la pêche momentanément interdite

Des poissons morts remontent depuis vendredi 3 juin à la surface des eaux du Lac Kivu à Minova, dans le territoire de Kalehe au Sud-Kivu. La cause de cette situation n'est pas encore connue. Une équipe des ministères de l'Environnement et de la Santé a été dépêchée sur place pour définir les causes réelles de cette situation et proposer des solutions appropriées.

La population dit avoir remarqué la remontée de ces poissons à la surface du Lac à Kabuno, dans le Groupement de Buzi dans la chefferie de Buhavu.

Pour la population et les autorités locales, ce phénomène serait dû au gaz méthane.

L'Administrateur du territoire de Kalehe, Dede Mwamba, appelle la population à ne pas pêcher à cet endroit, moins encore de s'y rendre jusqu'à nouvel ordre.

" Ça doit être le gaz méthane, mais on continue encore les enquêtes pour en savoir plus. L'endroit en question, il y a quelques années, il y a eu même mort d'hommes à Minova sur place-la... c'est interdire d'abord la population de ne pas pêcher sur ces endroits-là jusqu'à nouvel ordre ", suppute-t-il.

Pour avoir mené des recherches pendant des années sur le gaz méthane du Lac Kivu, Jean-Pierre Muongo, de la société de gaz et hydrocarbure du Kivu affirme qu'il n'y a pas du gaz méthane sur cet endroit et que la cause serait autre.

" Je n'ai pas d'explications scientifiques mais le fait que ça ne sort qu'a Minova, ne peut pas généraliser le fait que ça soit le fait des gaz méthane. Ou alors, il y a des gens qui mettent des produits dans le lac pour avoir le plus des poissons possibles, ou y a quelqu'un qui peut avoir mis un explosif. Il faudra prendre un des poissons et emmener au laboratoire de l'ISP Bukavu et là, ils peuvent savoir quelle est la cause de la mort de ces poissons ", propose-t-il.