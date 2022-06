Congo-Kinshasa: Des matériaux et équipements médicaux de la Fondation Coca-Cola pour juguler notamment d'éventuels cas de Covid-19

*Situation épidémiologique en République démocratique du Congo, les derniers chiffres remontent au lundi 30 mai 2022. 59 nouveaux cas ont été détectés à cette date sur 738 échantillons testés. Sur les 59 cas, 34 étaient de Kinshasa, 20 du Lualaba, 3 du Kongo Central et 2 du Haut-Katanga. Dans les chiffres officiels, il faut retenir également pour la même journée 376 cas de guérison répartis de la manière suivante : 370 au Lualaba, 3 au Nord-Kivu, 2 dans la Tshopo et 1 cas au Kongo Central. Depuis la déclaration de l'épidémie de Covid-19 en RDC le 10 mars 2020, le nombre total de cas enregistrés officiellement s'est élevé au 30 mai 2022 à 89 263 dont 89 261 confirmés. Il y a eu aussi 82 562 guérisons et 1 338 décès.

**Covid-19 en dehors de la RDC et du continent africain, 2 millions de personnes souffrent du Covid long. Le Covid long c'est la persistance des symptômes au-delà de la durée normale d'une infection Covid-19. Et les plus persistants de ces symptômes sont, la fatigue, l'essoufflement, la toux et les douleurs musculaires. Alors, selon une étude de l'Office national des statistiques publiée mercredi 1e juin 2022, environ 2 millions de Britanniques souffrent encore des symptômes du coronavirus plus de quatre semaines après leur infection. Pour 376 mille de ces personnes, ces symptômes persistent même plus de deux ans après, indique la même source.

Est-ce que le vaccin prévient l'affection post-Covid-19 ?

Réponse : les recherches à ce sujet se poursuivent. La capacité d'un vaccin à prévenir l'affection post-Covid-19 dépend de sa capacité à prévenir en premier lieu le Covid-19. Les vaccins que nous utilisons aujourd'hui visent à prévenir les formes graves et les décès dus au Covid-19. Cependant, ils n'empêchent pas des personnes vaccinées de contracter cette maladie.

Action de partenaire:

4 hôpitaux de la RDC sont bénéficiaires d'un don de la Fondation Coca-cola en matériaux et équipements médicales pour juguler l'éventuelle cas de covid-19. Ecoutez à ce sujet Liyolo Myoto de cette organisation lors de la cérémonie de remise de ces équipements mercredi dernier dans l'enceinte de l'Hôpital Biamba Mutombo, à Masina. C'est au micro de Richard Junior Kamunga