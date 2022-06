Congo-Kinshasa: Beni - La société civile satisfaite de la prolongation des opérations conjointes FARDC - UPDF

La société civile de Mamove dans le territoire de Beni se dit satisfaite de la prolongation mercredi dernier par les armées congolaises et ougandaises des opérations conjointes dénommées " Shujaa ", lancées depuis six mois contre les rebelles ougandais des ADF au Nord-Kivu et en Ituri. Dans une déclaration faite samedi 4 juin à Radio Okapi, cette structure citoyenne invite aussi la population à collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer tous les collaborateurs des milices dans la région.

" La société civile félicite le gouvernement congolais pour avoir prolongé la mutualisation des forces entre les FARDC et l'UPDF. Néanmoins, si nous évaluons les six derniers mois, il n'y a pas de changement par rapport à la protection des populations civiles dans le territoire de Beni et en Ituri ", a déploré le président de la société civile de Mamove, Kinos Katuo.

Il a recommandé le lancement des opérations militaires de grande envergure pour sécuriser la population contre les attaques des ADF dans la région.

Les armées ougandaise et congolaise ont décidé, mercredi 1er juin, de prolonger de deux mois leur opération conjointe de traque des ADF au Nord-Kivu et en Ituri. Les deux armées ont levé cette option à la suite de l'évaluation de leurs opérations, dans la ville ougandaise de Fort Portal, dans le district de Kabore.