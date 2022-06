Algérie: Cinématographie - Un mémorandum d'entente entre les secteurs des startups et de la Culture

Alger — Un mémorandum de coopération dans le domaine cinématographique a été signé ce lundi à Alger, entre le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up et le ministère de la Culture et des Arts.

Le mémorandum a été signé par les ministres des deux secteurs respectivement, Yacine El-Mahdi Walid et Soraya Mouloudji, au siège de l'accélérateur de start-up "Algeria Venture", en présence des cadres des deux secteurs.

Le mémorandum vise à permettre aux jeunes de réaliser des projets culturels, notamment dans le domaine cinématographique, en les accompagnant et en les formant, ainsi qu'à renforcer la présence des startups dans le domaine culturel, dans le cadre de la politique visant à investir dans le capital humain pour développer l'économie de la culture.

Dans le cadre de l'activation de ce mémorandum de coopération, M. Yacine El-Mahdi Walid et Mme Mouloudji ont présidé la cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre l'Entreprise pour la Promotion et la Gestion des Structures d'Entreprises Emergentes "Algérie Venture" et le Centre Algérien pour le Développement de Cinéma.

Il a été signé par les directeurs des deux institutions, respectivement, Sid Ali Zerrouki et Azeddine Arkab.

A cet égard, Mme Mouloudji a souligné que "l'Algérie est riche aujourd'hui d'une jeunesse innovante qui ne croit pas à l'impossible, et qui a fait ses preuves dans plusieurs domaines, ce qui nécessite un investissement dans ce capital humain et une orientation vers le développement de l'industrie culturelle, selon une perspective économique".

Elle a souligné l'importance accordée par son département ministériel aux projets innovants, un accompagnement étant assuré aux jeunes talents dans la conception d'application, de logiciels et de solutions technologiques sur la valorisation du patrimoine culturel et sa promotion via les plateformes électroniques, et la promotion des différents arts.

La ministre a souligné, dans ce contexte, l'engagement à encourager les entreprises sous tutelle à œuvrer pour la concrétisation des projets cinématographiques, à soutenir les start-up à caractère culturel et à concourir à leur intégration aux programmes d'incubation, d'accélération et d'innovation ouverte.

Elle a exhorté les structures relevant du secteur de la Culture à accompagner les start-up, à réserver des espaces de travail et à les renforcer par la ressource humaine disponible.

Lancement d'un programme télévisé consacré à l'innovation

En marge de la cérémonie de signature, M. Yacine El-Mahdi Walid a annoncé le lancement du projet d'un programme télévisé consacré à l'innovation, permettant aux start-up, aux clubs scientifiques et aux jeunes innovateurs de présenter leurs projets aux investisseurs, ainsi qu'aux chefs des grandes entreprises pour obtenir une opportunité de financement.

Et d'ajouter que ce programme permettra aux porteurs de projets innovants de les concrétiser sur le terrain avec l'accompagnement de spécialistes, ce qui contribuera à mettre en avant les talents, capacités et compétences algériennes.

Les personnes désirant participer à ce programme télévisé pourront envoyer leurs demandes via la plateforme numérique spéciale: www.ibtikar.tv.