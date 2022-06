Algérie: Energie/Mines - La coopération algéro-mauritanienne connait une dynamique positive

Nouakchott — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a affirmé, lundi à Nouakchott, que la coopération algéro-mauritanienne dans le domaine de l'énergie et des mines connaissait une "dynamique positive".

Lors d'une séance de travail avec le ministre mauritanien du Pétrole, des Mines et de l'Energie, Abdesselem Ould Mohamed Salah, et nombre de cadres des secteurs énergétique et minier des deux pays, M. Arkab s'est dit "satisfait de la dynamique positive dont témoigne la coopération bilatérale entre nos deux pays dans le domaine de l'énergie et des mines".

A ce propos, le ministre a évoqué la coopération bilatérale dans le domaine de l'électricité, et les discussions entre les entreprises des deux pays, ayant abouti en juillet 2021, à la signature d'un protocole d'accord entre Sonelgaz et la Société mauritanienne d'électricité (SOMELEC).

A cet effet, il a appelé les deux sociétés à oeuvrer à "l'activation de cette convention en prenant des mesures concrètes tout en oeuvrant sur des projets spécifiques dans le but de développer un partenariat gagnant-gagnant en termes d'électricité".

M. Arkab a également salué les discussions en cours dans le domaine des hydrocarbures entre Sonatrach et la société mauritanienne des hydrocarbures pour promouvoir leur coopération, lesquelles ont été couronnées par un projet de mémorandum d'entente entre les deux entreprises pour examiner les opportunités d'investissement et mettre en œuvre des projets dans des domaines d'intérêt commun tout au long de la chaîne de valorisation des hydrocarbures, outre les discussions entre Naftal et la société mauritanienne de gaz, l'entreprise mauritanienne de nettoyage, des travaux, de transport et de maintenance dans le domaine des produits pétrolier notamment le GPL le bitume.

Dans le même sillage, M. Arkab a mis l'accent sur l'importance de développer le secteur des mines et de valoriser les ressources minérales, un domaine de coopération prometteur compte tenu des capacités des deux pays en la matière, ajoutant que le développement de ces atouts permettra de "contribuer effectivement au développement socioéconomique de nos deux pays et créer des postes d'emploi".

Le premier responsable du secteur s'est dit fier des relations "historiques" liant l'office national des recherches géologiques et minières avec son homologue mauritanien ayant contribué à assoir les bases fondamentales de l'office mauritanien des recherches géologiques.

"J'ai suivi avec intérêt les entretiens entre les deux établissements concernant la coopération dans le domaine minier qui seront sanctionnés par la signature, lors de cette visite, d'un protocole de coopération visant l'établissement d'un partenariat scientifique et technique, le développement des projets de recherche communs, la formation et le renforcement des capacité", a fait savoir le ministre.

Après avoir souligné l'importance de redoubler d'efforts pour une exploitation optimale des moyens et capacités des deux pays, le ministre a appelé les entreprises des deux pays à exploiter toutes les opportunités offertes pour établir "un partenariat stratégique et durable et opérer un bond qualitatif dans nos relations bilatérales dans le domaine de l'Energie et des minerais".

La séance de travail s'est déroulée en présence de cadres des ministères de l'Energie et des Mines des deux pays, outre des responsables de plusieurs entreprises publiques activant dans ce domaine.