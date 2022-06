Cameroun: Affaire Glencore - Charles Metouck se lave les mains

L'ancien directeur général de la SONARA, incarcéré à la prison de Yaoundé-Kondengui depuis 2013, déclare n'avoir jamais signé un quelconque contrat avec la société incriminée. C'est un autre rebondissement dans ce que la presse a désormais baptisé l'affaire Glencore. Dans une mise au point attribuée à l'ancien directeur général de la Société nationale de raffinage( SONARA), Charles Metouck, incarcéré à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui depuis 2013, il déclare n'avoir jamais signé un quelconque contrat avec la société Glencore.

" Depuis quelques jours, écrit-il, ma famille est la cible des accusations véhiculées sur les réseaux sociaux au sujet de mon implication supposée dans les actes de corruption récemment avoués devant la justice américaine par la société Glencore au profit, notamment des fonctionnaires en service à la SONARA. Cette campagne malveillante intervient alors que j'attends stoïquement depuis quasiment trois ans de suspension, dans un état de santé fragile, la reprise de mon procès devant le tribunal criminel spécial (TCS) ".

Face à cette nouvelle cabale qui vient ternir une fois de plus les nobles efforts fournis pendant plus de dix ans à la direction générale de la SONARA au point d'en faire l'une des entreprises les plus performantes du Cameroun en termes de production, de sécurité et de résultats d'exploitation avec un chiffre d'affaires de plus de 1000 milliards Fcfa au cours de l'exercice 2009, écrit-il, je tiens à faire des mises au point. Primo, explique le pensionnaire de la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, " Je n'ai jamais signé un quelconque contrat avec la société Glencore tout au long de mon séjour à la tête de la SONARA et il n'y a jamais eu, du reste de signature de contrat permanent avec un quelconque fournisseur de brut ou acheteur de produits pétroliers.

Comme pour l'ensemble des fournisseurs de l'entreprise, des consultations étaient organisées à travers une commission interne dont l'avis était préalable à la signature de tout contrat d'achat ou de vente ". Des contrats qui, selon l'ancien Dg de la SONARA sont archivés à la société.

Secundo, développe Charles Metouck, le projet SONARA 2010, évoqué comme objectif à atteindre dans une correspondance récente (22 avril) de la présidence de la République relative à la réhabilitation et à la restructuration de l'entreprise, porte mon empreinte. Initié en 2004 après accord de la très haute hiérarchie, la réalisation de ce projet était estimée à plus de 75% en février 2013, quand je quitte la SONARA, révèle-t-il. L'ensemble du matériel étant livré à Limbe et la totalité du financement disponible en banque.

En rappel, le Cameroun, à travers deux de ses grandes entreprises publiques à savoir la SONARA et la SNH, a été accusé dans un scandale de corruption. En effet, la société Glencore Plc a avoué avoir, à travers des pots de vin d'environ 7 milliards Fcfa, corrompu des cadres de ces structures. Le 30 mai dernier, la SNH par le biais d'un communiqué signé de son Dg Adolphe Moudiki a aussi nié en bloc les faits avoués par Glencore et a demandé aux autorités américaines et anglaises de fournir des éléments qui permettraient d'établir la véracité des accusations.