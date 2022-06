Bénin: Les arts s'invitent dans les rues de Lomé

Lomé — Le Togo fait la promotion de l'art de rue à travers le festival "Rendez-vous chez nous", un concept qui allie spectacle et formation, avec pour objectif de valoriser les arts de la rue.

Ce festival destiné aux arts de la rue est inédit au Togo : Des échassiers, des danseurs, des mascottes, qui paradent dans les rue de Lomé, dans des costumes colorés et une ambiance qui n'a rien à envier au Carnaval de Rio de Janeiro. Dénommé "Rendez-vous chez nous au Togo", l'évènement se veut une réponse mesurée au manque d'événements artistiques dans les rues du pays.

"Aujourd'hui le secteur qui nous intéresse ce sont ces artistes de rue qui sont laissés pour compte. Parce qu'il n'y a pas d'évènements qui valorisent leurs créations. Alors on s'est dit pourquoi ne pas créer un évènement qui rassemble tous ces artistes", explique Gilbert Agbévidé, le promoteur du festival.

Créé en 2010 par le Burkinabè Boniface Kagambega, le festival est une rencontre culturelle qui sillonne les villages d'Afrique pour diffuser ses créations.

"C'est le retour à nos traditions; être un peu plus proches de nos populations, parce qu'en tant qu'artiste je me suis retrouvé plus à jouer dans des instituts français autour de 17 pays, dans des salles en d'Europe, et ce n'était pas chez moi", souligne Boniface Kagambega. "Cette ambiance de rue, c'est notre lieu de vie alors j'ai dit rendez-vous chez nous", ajoute-t-il.

Outre les spectacles, des ateliers et des formations ont meublé les activités: confection de masque et mascotte, danse et percussions, communication et relation presse...

Kanou Delphine est comédienne, elle a été formée sur comment communiquer sur ses œuvres en tant qu'artiste. Elle se réjouit de l'initiative.

"La communication, nous artiste nous en avons besoin pour nous faire connaitre, pour faire connaitre nos œuvres. Si nous ne communiquons pas bien, nous ne pourrons pas nous faire connaitre sur notre territoire et ailleurs", confie-t-elle.

Le festival "Rendez-vous chez nous au Togo" c'est aussi des spectacles de contes, de danse, de percussions, de slam, de musique et autres. L'évènement a connu la participation de plusieurs artistes issus du Burkina Faso, du Bénin, du Ghana et bien sûr du Togo.