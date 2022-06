Maroc: La convergence entre les ODD et le PDR au centre d' une rencontre à Tanger

La convergence entre les objectifs de développement durable (ODD) et le programme de développement régional (PDR) a été au centre d'une journée d'étude, tenue jeudi à Tanger.

Cette rencontre, organisée par le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA), la Wilaya de la région, le Haut-Commissariat au plan (HCP) et l'Université Abdelmalek Essaâdi, a été l'occasion d'examiner les moyens d'harmoniser les programmes de développement sectoriels avec les ODD et de renforcer la convergence des actions des différents intervenants régionaux, notamment les collectivités territoriales, les établissements universitaires, les services décentralisés des ministères, et les représentants du secteur privé et de la société civile.

Cet événement, tenu avec l'appui du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), a été marqué par la présentation d'exposés sur le cadre référentiel des ODD, et l'harmonisation des stratégies sectorielles avec les ODD, en tant que levier d'accélération de leur mise en place à l'horizon 2030. A cela s'ajoutent d'autres exposés sur l'horizon de convergence entre le PDR et les ODD, les étapes d'élaboration d'un rapport régional autour de ces objectifs, et la convergence entre le nouveau modèle de développement et les ODD.

Intervenant à cette occasion, le président du Conseil régional, Omar Moro, a souligné que cette journée vise à renforcer la communication entre les secteurs concernés par la mise en oeuvre des ODD au niveau régional et contribuer activement et efficacement à la déclinaison de ces objectifs.

Le responsable a rappelé que la Constitution de 2011 confirme l'engagement du Royaume à la réalisation d'un développement intégré et durable aux niveaux économique, social, culturel et environnemental, à travers la valorisation des potentialités de chaque région, en plus de la loi-cadre n°99.12 portant charte nationale de l'environnement et du développement durable, qui engage les collectivités locales aux côtés de l'État, des établissements et sociétés publiques, à respecter les principes de développement durable.

"Cette rencontre, qui coïncide avec l'élaboration du PDR de TTA, se veut une occasion pour faire un exercice collectif de planification territoriale et d'action commune complémentaire répondant aux différents défis posés", a-t-il noté.

Pour sa part, le directeur de la planification au HCP, Abdeslam Nadah, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des compétences et activités menées par le HCP pour assurer l'accompagnement du chantier de la régionalisation avancée, notamment la mise en place des ODD au niveau régional.

Le HCP, a-t-il poursuivi, œuvre à accompagner l'ensemble des acteurs régionaux, en mettant à leur disposition des statistiques et en leur permettant de renforcer leurs capacités en matière d'élaboration des rapports sur les ODD, et ce dans le but d'accélérer le rythme de développement et veiller à ce que le Maroc puisse respecter ses engagements internationaux d'ici 2030.