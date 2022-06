Congo-Brazzaville: Linafoot - Ligue 1 - Bazano surprend DCMP, Don Bosco soumet Renaissance

Après sa victoire sur Sanga Balende, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) marque un coup d'arrêt, battu par la Jeunesse sportive Groupe Bazano, alors que Don Bosco, Blessing engrangent des victoires...

La poursuite de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) est effective après un arrêt de trois mois à cause des difficultés de transport. Et le 5 juin a été marqué par la défaite du DCMP face à la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi par un but à zéro. Avant ce match comptant pour la 16e journée, le coach de Bazano, Andy Magloire Futila, avait prévenu : " Nous avons la joie de retrouver encore notre championnat et nous sommes prêts pour jouer le DCMP, malgré notre retard de reprise des entraînements. Nous n'allons pas donner d'excuses parce que nous voulons terminer cette phase aller en bonne position ".

L'unique but de la partie a été inscrit à la 17e mn par Gloire Basukisa, d'une somptueuse frappe à l'entrée de la surface de réparation, sous la barre du gardien de but Kamalanduaku. Les Immaculés ont eu l'occasion de revenir au score, mais le penalty leur accordé n'a pas été transformé en but par Jimmy Bayindula, butant sur le gardien de but Aristote Kafuditi. Bazano totalise 29 points et occupe la 5e position au classement, devant DCMP bloqué à 28 points.

Dans un autre match disputé le même jour, le FC Renaissance du Congo a broyé du noir devant le CS Don Bosco de Lubumbashi par un but à deux. Oscar Kabwit à la 30e mn et le buteur maison Idriss Kisha Sango à la 77e mn ont été les buteurs des Salésiens de Lubumbashi, contre un but de Mambote marqué à la 79e. Le club orange de Kinshasa occupe la 13e place au classement provisoire avec 17 points, alors que Don Bosco du coach Eric Tshibasu titille le podium, occupant la quatrième place avec désormais 31 points glanés.

Cette journée dominicale a été aussi bénéfique pour le FC Blessing au stade Dominque-Diur de Kolwezi, dans la province de Lualaba, vainqueur du Racing Club de Kinshasa (RCK) par un but à zéro. Mido Yallet a marqué l'unique but de la partie sur penalty à la 39e mn. Avec ce succès, le club coaché par l'ancien attaquant international Yves Diba Ilunga atteint la barre de 18 points. RCK est englué au fond du classement avec seulement 7 points grappillés depuis le début de la saison.

Notons aussi la lourde défaite de l'AC Kuya Sport de Kinshasa, le 4 juin au stade Père Augustin de Kikula de Likasi, face au club local d'US Panda B52. Trois buts à zéro, c'est le score de cette partie comptant pour la 19e journée. Patrick Mfut (25e mn) et Grâce Kasongo Harita sur un doublé (54e et 86e mn) ont signé les trois réalisations des Bombardiers de Likasi qui ont désormais un total de 21 points. Kuya Sports est onzième au classement avec 19 points.