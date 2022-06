Afrique: CAN 2023 / Côte d'Ivoire-Zambie - Les Eléphants marchent sur les Chipolopolo dans leur nouveau stade de Yamoussoukro

Baptême de feu réussi pour Yacine Idriss Diallo, Jean-Louis Gasset et les Eléphants de Côte d'Ivoire. Pour leur premier match dans le nouveau stade de Yamoussoukro, capitale politique du pays située à environ 240 km au centre du pays, les Ivoiriens ont été séduisants. Alternant efficacité offensive et jeu plaisant, les coéquipiers du capitaine Serge Aurier ont promené les Chipolopolo de la Zambie, défaits 3-1, au coup de sifflet final.

Devant près de 15000 spectateurs en ébullition, la sélection ivoirienne n'a pas manqué son entrée dans les éliminatoires de "sa" Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023. Bien que qualifiés, Jean-Louis Gasset et ses hommes étaient attendus dans ce match de la première journée des qualifications du groupe H. Les Chipolopolo, alors conduits par Hervé Renard, avaient privé la Côte d'Ivoire de sa deuxième étoile continentale en 2012 au Gabon en présence du chef de l'Etat ivoirien (0-0 a.p; tab 8-7). Et même si les Eléphants ont dominé leur tour les Zambiens (4-1) en amical après, la confrontation du vendredi 3 juin 2022 était l'occasion tant rêvée. Et il ne fallait pas se manquer. Aussi bien pour les joueurs, le sélectionneur national et même pour les dirigeants.

Elu au terme d'un processus harassant qui a vu la chute de Didier Drogba au premier tour et le sentiment de frustrations qui s'en est suivi, Yacine Idriss Diallo avait la pression de réussir ses débuts. Une pression plus forte avec la nomination de Jean-Louis Gasset, un technicien de 68 ans, loin des attentes du public ivoirien, à la tête de l'encadrement technique. Ainsi la réception des Chipolopolo avait un triple objectif : rendre la Zambie sa monnaie pour honorer la mémoire du père fondateur de la Côte d'Ivoire dont la ville accueille la rencontre, réussir les débuts pour Yacine Idriss Diallo d'une part et de Gasset d'autre part.

Le pari de la mobilisation réussie, place maintenant au terrain. Après des débuts difficiles avec le score de parité et vierge à la pause, les Eléphants ont retrouvé de la "confiance" avec "l'état d'esprit qu'il faut". Ces propos de Gasset en conférence de presse d'après-match ont été constatés quelques instants plutôt. Malgré une grande maîtrise et une domination territoriale, les Eléphants ont attendu les premiers remplacements avant de prendre à défaut la défense adverse. Percutant sur son côté depuis son apparition sur la pelouse du stade de Yamoussoukro, Wilfried Zaha et Max Gradel exécute rapidement un corner. Gradel centre et Aurier reprend victorieusement le ballon au second poteau. Le public exhulte. En bon capitaine d'équipe, Aurier inscrit le premier but de la partie (67e).

Les Chipolopolo accusent le coup et peinent physiquement à suivre le rythme. Dans l'entrejeu, les retrouvailles entre Gasset et Jean-Michaël Seri sont une réussite après leur collaboration à Bordeaux. Le milieu de terrain de Fulham a la responsabilité du jeu, de son orientation. C'est à lui que revient d'impulser le tempo. Et ce n'est pas pour lui déplaire. A ses côtés, Ibrahim Sangaré se propulse parfaitement en avant et profite des largesses d'Evrard Kouassi. Et c'est d'ailleurs sur l'un de ses apports offensifs que le milieu du PSV Eindhoven inscrit le troisième but ivoirien (3-0, 89e). Mais avant, sur un nouveau corner, Christian Kouamé prend de la hauteur et ouvre son compteur but avec les Eléphants (2-0, 76e).

Avec la manière, la Côte d'Ivoire a pris de l'ascendance sur la Zambie et gère tranquillement la fin de partie. Un moment de relâchement dont profitent les Chipolopolo pour réduire le score. Sur un tir repoussé par le gardien ivoirien Badra Sangaré, Patson Daka marque dans le but vide (90+4). Une réduction du score qui laisse un peu un goût d'inachevé. Avec la difficile gestion de fin de match qui handicape cette équipe des Eléphants depuis des lustres. Et Jean-Louis Gasset qui vient d'en faire l'amer constat doit déjà songer à y trouver la panacée.

En attendant, la Côte d'Ivoire entame de la plus belle des manières sa campagne éliminatoire ou du moins de "revue des troupes" avec beaucoup de réussite, et de plaisir pour le public qui n'attendait que ça.