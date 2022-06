Afrique: Lancement de la vente des billets du match Maroc/Afrique du Sud

Eliminatoires de la CAN-2023

La vente des billets du match qui opposera la sélection marocaine de football à son homologue sud-africaine, jeudi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, a débuté ce samedi, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).La vente des billets de ce match comptant pour la première journée (groupe K) des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2023) a débuté ce samedi via le portail électronique officiel www.frmf.ma, précise la fédération.

Le retrait des billets est possible dès lundi au Complexe Benjelloun et au Complexe Oisis, à Casablanca et au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, précise la même source.

Les guichets de vente seront ouverts de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00. La fédération insiste sur l'obligation de présenter la Carte d'identité nationale électronique (CNIE) aux guichets et le récépissé de vente pour les opérations d'achat effectuées via internet.