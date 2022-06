Afrique du Nord: Le 33e congrès de l'UGAA, une opportunité pour renforcer la coopération

Oran — Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a affirmé lundi à Oran que le congrès de l'Union générale arabe de l'assurance, qui se déroule dans la capitale de l'Ouest du pays, est une opportunité pour renforcer la coopération entre les compagnies arabes spécialisées dans ce domaine.

En présidant l'ouverture de ce congrès, organisé par la Fédération algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance, avec la coopération de l'UGAA, le ministre a indiqué que le congrès, organisé sous le patronage du Premier Ministre, Aïmene Benabderrahmane, est également une opportunité pour l'échange de points de vue et d'expériences entre les sociétés arabes d'assurance et de réassurance et travailler ensemble à affronter les défis communs.

Il a ajouté que "l'accueil par l'Algérie du congrès et le patronage du Premier Ministre témoignent de l'importance qu'elle attache à l'action arabe commune dans le domaine de l'assurance et dans d'autres domaines et considère l'Union générale arabe des assurances comme un symbole du travail arabe commun".

Le même responsable a relevé l'importance que l'Etat attache au secteur de l'assurance et de réassurance et œuvre à son développement en améliorant le climat dans lequel il évolue, en mettant à niveau les prestations présentées aux clients et en accélérant la numérisation du secteur, en plus de l'intégration de l'assurance "Takaful" sur le marché algérien de l'assurance et la préparation des compagnies d'assurance algériennes à prendre en charge les nouveaux risques, en particulier les cyber-risques.

Il est à noter que ce congrès de trois jours se tient sous le slogan "la nouvelle situation et ses répercussions sur le secteur de l'assurance: quels sont les défis et les opportunités pour le marché arabe de l'assurance ?", avec la participation d'environ 1 200 participants de 41 pays, dont 20 pays arabes.

Le congrès abordera quatre axes liés à la crise sanitaire et ses effets sur le marché mondial de l'assurance, le déficit assurantiel, les transformations technologiques, la régulation de la gestion assurantielle, ainsi que les risques émergents et les produits d'assurance.

L'Algérie, à travers Youssef Benmissia, président de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance, a reçu la présidence de l'UGAA de la Tunisie pour une durée de deux années, et ce jusqu'au 34e congrès prévu en 2024 à Amman (Jordanie).