Algérie: Numérisation - Concrétiser le projet de e-gouvernance pour un service efficace

Alger — Le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Charhabil a affirmé, lundi à Alger, que son secteur s'employait à concrétiser le projet de développement de la gouvernance électronique pour passer à une administration numérique moderne et transparente et partant garantir un service efficace aux citoyens et aux opérateurs économiques.

S'exprimant lors d'une journée parlementaire organisée par la Commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN) sous le thème "la transition numérique pour un service public efficient", le ministre a précisé que son secteur "oeuvre en coordination avec les institutions, les administrations, les opérateurs économiques, les startups et les établissements de recherche et de formation, à accélérer l'opération de transition numérique dans divers domaines".

Il a indiqué que le ministère s'attelle en collaboration avec les secteurs concernés à créer un réseau internet gouvernemental (intranet) et une base de données gouvernementale en vue de sécuriser les données et "établir la souveraineté nationale dans le domaine numérique".

Il s'agit également, poursuit le ministre, de créer un portail gouvernemental permettant d'accéder virtuellement et à distance aux différents services publics prodigués par les différentes administrations, ajoutant que son secteur compte plus de 450 services publics numériques destinés aux citoyens et aux opérateurs économiques.

Dans ce sillage, M. Cherhabil a rappelé le projet de loi sur la numérisation "en cours d'élaboration" visant la facilitation et l'allègement des procédures administratives pour l'accélération et l'élargissement du processus de la numérisation en sus du développement de l'économie numérique et du e-commerce.

Intervenant à l'occasion, M. Karim Bibi Triki, le ministre de la Poste et des Télécommunications a fait état de 10 millions de carte de paiement électronique "Eddahabia" délivrées par Algérie Poste, soulignant que ce chiffre "permettra de promouvoir davantage les e-services".

Algérie Post a signé des conventions avec différentes institutions financières en vue de faciliter les transactions bancaires aux citoyens, a-t-il déclaré.

Plus de 340.000 étudiants des 58 wilayas se sont inscrits à l'université par internet grâce aux services et plateformes mis à leur disposition par le ministère de l'Enseignement supérieur pour la rentrée universitaire 2021/2022, en sus de plus de 100.000 autres étudiants ayant payé les frais d'inscription via internet par la carte électronique.

De son côté, la présidente de la Commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN), Fatma Bida a appelé à l'accélération de la cadence de la transition numérique et la généralisation des TIC dans l'administration pour éradiquer la bureaucratie et améliorer le cadre de vie des citoyens.

Selon Mme. Bida, "être au diapason de la croissance économique et la concurrence mondiale nécessite l'adoption des solutions numériques et d'une transition numérique efficace".

"La transition numérique exige un suivi minutieux et la conjugaison des efforts dans le cadre du partenariat avec les différents secteurs pour en garantir la réussite", a-t-elle mis en avant.