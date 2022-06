Algérie: CNR - Nécessité d'une feuille de route pour une gestion de qualité

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa a appelé, lundi à Alger, les cadre de la Caisse nationale des retraites (CNR) à la mise en place d'une feuille de route en vue d'une "gestion de qualité" basée sur des mécanismes modernes, à même de garantir la réalisation des résultats escomptés dans les délais impartis.

Cette rencontre devrait aboutir à "la mise en place d'une feuille de route susceptible d'assurer une gestion de qualité basée sur des mécanismes modernes et de garantir la réalisation des résultats escomptés dans les délais impartis", a précisé le ministre dans une allocution prononcée en son nom par le secrétaire général du ministère, Akli Berkati à l'ouverture de la rencontre nationale des directeurs des antennes locales du CNR tenue au Centre familiale de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) à Alger.

Pour le ministre, la rencontre est une opportunité d'approfondir la consultation sur le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du Gouvernement avec davantage d'efficacité.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre du programme du Président de la République qui accorde un intérêt majeur au dossier de la protection sociale en général et à la prise en charge des retraités en particulier à travers la révision du mode de gestion des CNAS, a relevé le ministre dans son allocution.

A ce propos, il a appelé les cadres de la Caisse aux niveaux central et local à "adhérer" à l'effort de révision des modes de gestion tout en oeuvrant au renforcement des mécanismes de gouvernance, et s'engageant aux normes professionnelles et au respect des directives des pouvoirs publics visant à renforcer l'Etat de droit, la transparence et la prise en charge optimale des citoyens.

Le suivi et l'évaluation de l'efficacité des politiques publiques dans le domaine de la sécurité sociale et la prise en charge des assurés sociaux, ajoute le ministre, contribueront à "l'amélioration permanente de la performance du Service public, notamment avec la concrétisation des principes du dialogue social au sein des instances sectorielles, étant un moyen optimal pour la prise en charge des préoccupations soulevées".

Le même responsable a également rappelé la stratégie du ministère basée sur "le développement des modes de gestion dans le secteur, à travers un suivi continu et une évaluation permanente de la performance de tous les cadres aux niveaux, central et local, afin de promouvoir le service public et de restaurer de la confiance des citoyens".

Pour sa part, le responsable chargé de la gestion de la CNR, M. Djaafer Abdelli, a souligné que l'informatique a été introduit dans la gestion et l'exécution des tâches internes, à travers le renforcement de l'infrastructure de la Caisse et le développement de l'espace numérique de la retraite tout en proposant de nombreuses applications numériques comme l'application "Takaoudi" qui offre de nombreux services à distance.

Il a indiqué que la responsabilité des cadres de la CNR est "de protéger le système national de retraite et d'assurer sa pérennité en renforçant les efforts dans le domaine de la rationalisation des dépenses et de l'amélioration des prestations".