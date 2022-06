Congo-Kinshasa: Arrivée du Pape au pays - L'évêque du diocèse de Kindu plaide pour le retour des vols Kindu - Kinshasa

L'évêque du diocèse de Kindu (Maniema), Mgr François Abeli Muhoya, invite le gouvernement à organiser des vols Kindu-Kinshasa avec la compagnie d'aviation Congo Airways. Il a fait cet appel dimanche 5 juin, en perspective de l'arrivée, en République démocratique du Congo du Pape François prévue pour le mois de juillet prochain.

Lors d'une messe d'ordination sacerdotale et diaconale d'un prêtre et de six diacres du diocèse catholique de Kindu, il pense que ces vols permettront aux chrétiens de cette province d'aller à Kinshasa ou à Goma pour accueillir le pape.

" Depuis un temps, la province du Maniema n'est plus desservie comme avant. Avant, nous avions deux vols qui reliaient le Maniema à l'Ouest du pays, Kinshasa, et à l'Est du pays, Goma. Cela permettrait la fluidité des personnes et de leurs biens. Maintenant que nous attendons la venue du Pape François au Congo, nous sommes bloqués, nous au Maniema. Nous souhaiterions nous rendre nombreux à Kinshasa ou à Goma, nous les chrétiens de Kasongo et ceux de Kindu ", a déclaré Mgr François Abeli.