Congo-Kinshasa: Lomami - Mgr Sébastien Kenda, premier évêque ordonné du nouveau diocèse de Tshilomba

Le tout premier évêque du nouveau diocèse de Tshilomba, Mgr Sébastien Kenda Ntumba, a été ordonné dimanche 5 juin dans la province de Lomami. Dans sa première adresse aux fidèles catholiques de son évêché, il dit fonder son engagement sur la bienveillance, la recherche des brebis perdues, ainsi que l'implication de tous les prêtres, les religieuses et les fidèles dans la marche synodale.

La double cérémonie du sacre et d'installation officielle de ce nouveau diocèse a été présidée par le Nonce apostolique en RDC, Mgr Ettore Balestreri devant plusieurs délégations de la Présidence, de la Primature, du Sénat, de l'Assemblée nationale et de l'assemblée provinciale, de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), et bien d'autres.

Situé à environ 20 kilomètres de la ville ferroviaire de Mwene-Ditu sur la nationale numéro 1, le nouveau diocèse devient le 47e que compte la RDC.

Il provient du démembrement du diocèse de Lwiza, par la volonté de Sa sainteté Pape François.

Le Pape a décidé le 25 mars de créer ce nouveau diocèse de Tshilomba afin de rapprocher les fidèles à leur berger.

Malgré sa position géographique, ce nouveau diocèse est confronté à plusieurs défis.

Les fidèles se sentaient presqu'abandonnés, comme l'indique Faustin Ngoy, l'un des paroissiens :

" Ce sont des gens abandonnés à eux-mêmes. Chacun va à sa direction. Il y a de la souffrance ici."

Face à ces défis, Mgr Félicien Mwanama, évêque de Lwiza, dont dépendait la paroisse de Thsilomba depuis sa création, a demandé à tous d'aider ce nouveau diocèse :

" Il demande à être restaure et développé davantage. Comme toute jeune Eglise, ce diocèse est à aider et a affermir pour qu'il atteigne sa pleine maturité, en disposant de moyens matériels et financiers nécessaires, de personnels suffisants." Plusieurs dons ont été offerts au nouvel évêque.