Afrique de l'Est: Conflits RDC-Rwanda - Le fait de vouloir la paix n'est pas en soi une faiblesse, affirme Félix Tshisekedi

Le fait de vouloir la paix, la fraternité et la solidarité entre les peuples de la région [des Grands lacs] n'est pas en soi une faiblesse, a fait observer dimanche 5 juin le Président de la République, Félix Tshisekedi. Selon lui, la vocation hospitalière de la République démocratique du Congo (RDC) ne peut pas être perçue comme une fenêtre d'opportunités par des pays voisins dans leur velléité de déstabilisation de son pays.

" Aujourd'hui, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la RDC ", a soutenu M. Tshisekedi, lors d'un point de presse organisé conjointement avec son homologue Denis Sassou, à l'aéroport d'Ollombo en République populaire du Congo.

Il a ajouté que la résurgence de ce mouvement armé défais en 2013 avec confiscation de son arsenal militaire ne peut être que le fait du Rwanda dont le soutien n'est plus qu'un secret de Polichinelle. Félix Tshisekedi se dit " très affecté " par la situation sécuritaire alarmante qui prévaut dans l'Est de la RDC, avec notamment des affrontements entre les FARDC et les terroristes du M23 soutenu par le Rwanda. Il a rappelé ses efforts de paix entrepris dans la région depuis son accession à la Magistrature suprême avec, à la clé, un message de paix envoyé à ses pairs, celui d'ériger " des ponts plutôt que des murs ". Félix Tshisekedi dit espérer que Kigali reviendra aux bons sentiments.

Havre de paix

La RDC est un havre de paix et veut le demeurer. Elle cherche, par tous les moyens, à balayer la vingtaine d'années de violence, d'exactions et de guerre qu'elle a enduré particulièrement dans sa partie Est, a assuré le Chef de l'Etat congolais.

Félix Tshisekedi a remercié ses homologues Joao Lorenzo d'Angola, Macky Sall du Sénégal et Président en exercice de l'Union Africaine, sans oublier Denis Sassou N'Guesso du Congo Brazzaville dont l'implication dans la résolution du différend RDC-Rwanda est à saluer.

" Je réitère la volonté de la RDC de ne plus vivre en se regardant en chiens de faïence avec ses voisins ", a martelé le Président Félix Tshisekedi tout en exprimant le vœu de voir le processus de paix de Nairobi aboutir. La dynamique enclenchée doit se poursuivre et cela se fera en dehors du M23 traité aujourd'hui au même titre que les forces négatives pour avoir relancé les hostilités. La tension actuelle dans l'Est de la RDC, n'affecte cependant pas la foi du Chef de l'Etat congolais en la réussite de ces pourparlers. D'où sa demande à tous les intervenants, y compris le Rwanda, de revenir aux bons sentiments pour faire avancer ce processus, avec l'appui de Denis Sassou N'Guesso.