Congo-Kinshasa: Le Roi Philippe et la Reine Mathilde en visite officielle à Kinshasa du 7 au 13 juin

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde de la Belgique sont attendus en République démocratique du Congo du mardi 7 au lundi 13 juin 2022. L'agenda du couple belge prévoit des échanges avec des officiels congolais à Kinshasa. A Kinshasa, le moment phare de leur présence sera sans doute la décoration à la plus haute distinction du Caporal Albert Kunyunku. C'est le dernier ancien combattant encore vivant. Il avait combattu lors de la deuxième guerre mondiale et vient de célébrer ses 100 ans d'âge.

Les souverains belges visiteront également l'Académie des beaux-arts dans la capitale congolaise.

Par la suite, le couple royal et toute sa délégation se rendront à Lubumbashi le vendredi 10 juin.

Leur programme sur place prévoit une visite de l'école belge, ainsi que des projets de développement financés par Enabel, l'agence belge de développement.

Un rendez-vous est également prévu avec des étudiants congolais. De la ville katangaise, la délégation mettra le cap sur Bukavu pour rencontrer le prix Nobel de la paix 2018, le Dr Denis Mukwege.

Ils iront à l'hôpital et la fondation Panzi. Deux institutions réputées mondialement pour leur modèle de prise en charge holistique des survivantes des violences sexuelles.

Le couple royal recevra également les ressortissants belges pour des diners privés.

Par ailleurs, cette visite intervient alors que la Belgique s'apprête à restituer non seulement des milliers d'œuvres d'art congolais qui sont au musée royal de Tervuren, mais aussi une dent de Patrice-Emery Lumumba. Une cérémonie officielle de restitution de cette " relique ", est prévue ce 20 juin à Bruxelles.

Le couple royal belge sera accompagné d'une grande délégation gouvernementale composée du Premier ministre Alexander De Croo, de la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès, et de la ministre de la Coopération au développement.

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde devraient initialement arriver en RDC en juin 2020 pour la célébration des 60 ans de l'indépendance de la RDC. Le voyage avait été reporté à la suite de la pandémie de COVID-19. Deux ans plus tard, et sur invitation du Président Félix Tshisekedi, le couple royal était attendu à Kinshasa au mois de mars dernier, mais la situation de la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'a pas permis aux souverains belges de d'effectuer le déplacement.