Congo-Brazzaville: Fiscalité - L'Hôtel des impôts de Loandjili inauguré

Situé dans le quatrième arrondissement de Pointe-Noire, le tout premier hôtel des impôts sur les trois en construction dans la ville a été inauguré le 28 mai par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. Construit sur un terrain rectangulaire de près de 1 235m2, le bâtiment a une emprise au sol de 208 m2 et dispose d'une surface bâtie et exploitable de 555m2. Il compte trois entités économico-financières, à savoir les impôts, le Trésor et les guichets de la Banque postale.

Il s'agit en fait d'une infrastructure moderne prête à accroître les performances professionnelles des agents. Cet hôtel de type 2 a pour vocation de rapprocher les services fiscaux des contribuables. Aujourd'hui, l'administration fiscale apporte au budget de l'Etat et aux budgets des collectivités locales plus de 70% des recettes hors pétrole. Cependant, ces résultats ne sauraient être atteints en l'absence d'un meilleur cadre de travail. La construction de cet édifice s'inscrit dans le cadre de la modernisation des conditions de travail des agents. Une manière d'améliorer les recettes budgétaires de l'Etat et des collectivités locales.

Dans son mot de circonstance, le ministre délégué en charge du budget, Ludovic Ngatsé, représentant le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, a rappelé que le fait de regrouper en un seul lieu les services des impôts, du Trésor et de la Banque postale du Congo, chargés d'encaisser les recettes de l'Etat, permettra de limiter la fraude et la corruption, en même temps qu'il garantira la sécurité, la transparence et la traçabilité. " Avec ce système transparent, les contribuables, surtout les "petits contribuables", relevant du secteur informel, ne devraient plus se plaindre de leur argent détourné par la délivrance de quittance ne comportant pas les montants réellement payés ", a dit Ludovic Ngatsé. Notons que la ville de Pointe-Noire aura deux autres hôtels des impôts, à savoir celui de Mpaka et celui de Tié-Tié.