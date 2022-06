Afrique: CAN 2023 - Les Léopards au Soudan après la défaite à domicile face au Gabon

Désillusionnés à domicile par une équipe amoindrie du Gabon après huit heures de vol de Paris à Kinshasa, les Léopards sont obligés de ramener un résultat probant de Karthoum en deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023.

Les Léopards sont déjà à Karthoum où ils vont affronter, le 8 juin, les Crocodiles du Nil du Soudan, en deuxième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les joueurs du sélectionneur argentin Hector Cuper sont obligés de ramener un bon résultat face à une équipe soudanaise battue en première journée par les Mourabitounes de la Mauritanie par zéro but à trois.

En effet, l'eau n'a pas encore coulé sur le pont après la désillusion à domicile en première journée. Les Fauves congolais n'ont pas sorti leurs griffes, le 4 juin au stade des Martyrs à Kinshasa, devant des Panthères du Gabon pourtant réduits en nombre, mais mentalement forts, arrivés le même jour après un voyage rocambolesque pour éviter d'écoper d'un forfait. La RDC a courbé l'échime à domicile grâce à un but, de la tête à la 23e mn, du Gabonais Warren Babicka Shavy, ailier d'Aris Limasol en Chypre et ancien de Mangasport de Libreville, passé par Kiyovu au Rwanda.

Pour cette rencontre, Cuper avait aligné Joël Kiassumbua dans les perches. Devant lui, en défense, Glody Ngonda à gauche, Mukoko Amale à droite et Nathan Idumba Fasika ainsi que le capitaine Marcel Tisserand dans l'axe. Samuel Bastien Binda (remplacé à la 46e mn par Meschak Elia) et Samuel Moutoussamy ont été placés devant la défense, Chadrac Akolo (remplacé à la 63e mn par Neeskens Kebano) et Yoane Wissa (remplacé à la 70e mn par Jonathan Bolingi) pour animer offensivement le jeu congolais, derrière la paire d'attaquants composée de deux anciens du Tout Puissant Mazembe, Jackson Muleka (remplacé à la 46e mn par Edo Kayembe) et Ben Malango.

Avec dix-sept joueurs, les Panthères gabonaises ont même évolué sans leur sélectionneur Patrice Neveu, resté à Paris. Malgré les huit heures passées dans l'avion, elles ont fait montre de détermination, dominant leur fatigue. Le onze de départ gabonais s'est composé du gardien de but Amonome, Sambissa, Appindangoyé, Mouketou, Oyono, Bileghe, Poko, Autchanga (remplacé à la 9+5e mn par Alan Do Marcolino), Guelor Kanga, Babicka Shavy (remplacé par N'Gakoutou à la 55e mn) et Méyé. Ce groupe a tenu bon, bien que dominé dans certains aspects statistiques, n'ayant que 32 % de possession de balle, trois tirs dont deux cadrés contre seize tirs et cinq cadrés pour la RDC, etc. Les Léopards n'ont pas véritablement emballé le match, même si l'entrée en jeu de Kebano et Kayembe ont fait un peu du bien aux Congolais. Malheureusement, ils n'ont pas été assez flamboyants pour trouver le chemin du but, nonobstant une baller arrêtée de Meschak Elia sur l'équerre du gardien Amenome, et d'autres offensives. Ils étaient face à une équipe des Panthères venue à Kinshasa pour ne pas perdre.

Les Léopards se mettent donc d'emblée dans la difficulté à l'entame de ces éliminatoires, n'ayant plus droit à l'erreur pour la suite. Ils feront donc face à une équipe soudanaise également en quête de succès pour se relancer après la déroute subie à Nouakchott face à la Mauritanie. L'on rappelle toutefois les absences dans ce groupe congolais des cadres comme Chancel Mbemba, Bakambu, Mbokani, Kakuta, Masuaku, Luyindama, etc., qui n'ont pas fait partie de la liste des joueurs convoqués pour ce match, ainsi que le néo-international Théo Bongonda, indisponible à cause d'une blessure.