Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2022 - La date butoir de dépôt de candidatures fixée au 7 juin

Les candidats aux élections législatives et locales de juillet prochain ont jusqu'au 7 juin à minuit pour déposer leurs dossiers. Le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local, Guy Georges Mbacka, a prorogé la date butoir de dépôt de candidatures afin de permettre aux retardataires de fournir leurs dossiers. En effet, selon les statistiques de la Direction générale des affaires électorales (DGAE), au 31 mai, moins de cent dossiers avaient été déposés.

Sur cette liste, des partis traditionnels comme le Parti congolais du travail, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale et le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral étaient de moins en moins absents. Seuls le Club 2002, Parti pour l'unité et la démocratie, le Mouvement action et renouveau ainsi que des indépendants étaient présents un peu partout.

Pour s'enquérir de cette situation, le ministre Guy Georges Mbacka a effectué, le 3 juin dernier, une descente au niveau de la DGAE où il a été rassuré de la bonne organisation par le responsable de cette administration électorale, Antoine Evoundou. " J'ai eu aujourd'hui le privilège de venir visiter les services chargés de recevoir les dossiers de candidatures et de les valider. J'ai constaté qu'il y a une très bonne organisation qui est mise en place, les agents sont conscients du travail qui leur est demandé. Même après avoir prorogé la date de dépôt de candidatures, il y a très peu des partis politiques, des individualités qui y ont répondu ", a déclaré le ministre en charge de l'Administration du territoire, précisant qu'au 31 mai il y avait moins de cent dossiers de candidatures dans la République.

Face à ce manque d'engouement, Guy Georges Mbacka a demandé à tous ceux qui veulent se positionner au scrutin des 4 et 10 juillet de venir immédiatement déposer leurs candidatures. " Nous sommes conscients des difficultés que les uns et les autres éprouvent mais nous savons également que nous sommes un Etat. Un Etat est géré en fonction des lois et règlements de la République, nous demandons avec insistance à ceux qui veulent être candidats de venir immédiatement déposer leurs candidatures parce qu'il n'y aura plus de prorogation. Le 7 juin à minuit, nos services seront désactivés, on ne recevra plus de candidatures ", a conclu le ministre, estimant que l'administration électorale est prête.

Le DGAE, Antoine Evoundou, de son côté, a souligné que son institution n'éprouvait pas de difficultés particulières, car ces bureaux sont ouverts au rythme où elle travaille habituellement. " Par expérience, nous savons qu'en général les candidats attendent les derniers moments, c'est ce qui justifie l'embouteillage que nous avons constaté le 31 mai et qui a conduit à la prorogation. Après la clôture, le 7 juin à minuit, la commission de validation se tiendra le 8 juin à 1h du matin ", a-t-il annoncé.