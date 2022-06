Congo-Brazzaville: Exposition - " Robots sapeurs " de Daniel Toya à l'IFC

Après deux semaines de résidence de création à l'Institut français du Congo (IFC), Daniel Toya, artiste sculpteur de la République démocratique du Congo (RDC), a inauguré son exposition " Robots sapeurs ", le 4 juin. L'événement couplé à d'autres moments forts s'inscrivait dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement qui a lieu le 5 juin dernier.

C'est à travers la célèbre phrase " Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme " d'Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794) qu'on peut dire que Daniel Toya puise son inspiration. En créateur insatiable, l'artiste sculpteur et concepteur robotique trouve satisfaction dans le détournement des usages premiers d'objets tels les jouets électroniques cassés, pièces informatiques, tôles, plastiques ou encore matières organiques. L'artiste se réapproprie ces matières à première vue inutiles, jetées au rebut, les assemble dans une logique de construction utilitaire mais aussi esthétique, et leur redonne vie sous forme de machines déconcertantes.

" Robots sapeurs ", qui est présenté du 4 au 30 juin à l'IFC, est une série de robots moralisateurs sur l'action et les habitudes de l'Homme sur son environnement. Ce travail est à l'image des aspirations débordantes de Daniel, portées par la dimension de progrès tant technologique que sociétal. Les robots exposés à la vue et la conscience du public sont des métaphores de la société, cette société à laquelle il appartient et pour laquelle il œuvre en agitateur de pensées afin d'innover et faire évoluer les mentalités et les actions. A travers son art, il se dégage l'espoir de Daniel Toya pour un avenir qui permettra de " vivre dans un environnement sain et sans difficultés ", un endroit où tous les droits seront garantis et les libertés seraient respectées.

" Il était important pour nous de montrer que l'art pouvait s'inscrire dans la volonté de faire quelque chose pour la planète. Tout ce que vous voyez à travers cette exposition, c'est de la récupération d'objets. C'est absolument génial et bravo Daniel ", a déclaré Régis Ségala, directeur délégué de l'IFC. Le vernissage de cette exposition a été meublé par la performance de l'orchestre de mannequins robots sapeurs fantômes de Daniel Toya et de la déambulation ou diatance des sapeurs congolais de Brazzaville.

" C'est un grand plaisir d'être là à l'IFC et d'inaugurer mon exposition consacrée à la série Robots sapeurs, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Cette exposition n'aurait pu voir le jour sans le précieux soutien de l'IFC. Un grand merci également au public ", a fait savoir Daniel Toya.

Notons que durant sa résidence à l'IFC, Daniel Toya a travaillé avec le marionnettiste burkinabé résidant au Congo, Zouber Aïdara. Les deux artistes ont eu à effectuer la matinée du 4 juin par une parade artistique allant du rond-point de la case De Gaulle à l'IFC.