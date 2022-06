Afrique: Eliminatoires CAN 2023 - Le pays déjà dans l'urgence

Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) à peine lancées, les Diables rouges de la République du Congo sont déjà dos au mur. Les Congolais battus largement 0-4, le 4 juin à Bamako, au Mali, lors de la première journée, sont derniers du groupe G. Une position qui les oblige à montrer un nouveau visage le 8 juin, au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, face à la Gambie, lors de la deuxième journée, pour espérer se relancer dans la course à la qualification.

Après avoir passé un mauvais moment à Bamako, le Congo n'a plus d'autres choix que de gagner à tout prix. Devant la Gambie, deuxième du groupe, la tâche ne sera pas du tout aisée au regard de la copie présentée par la sélection nationale dans la capitale malienne. Car il n'y avait qu'une seule équipe (le Mali) sur le terrain. A Bamako, les hommes de Paul Put ont affiché une fébrilité défensive hallucinante. Ils ont payé cash leur manque de concentration lorsqu'ils ont concédé le premier but en une fraction de secondes. À l'entrée de la surface, Mohamed Camara a allumé la première mèche. Christoffer Mafoumbi ne pouvait esquisser le moindre geste et devait s'avouer vaincu pour la première fois sans toucher le ballon. Le cadeau offert par Ryan Bidounga sur le troisième but symbolisait le manque d'autorité d'une défense qui a pris l'eau de tout bord à chaque débordement des Maliens. Yves Bissouma a fait très mal aux Diables rouges.

C'est, d'ailleurs, lui qui a déposé d'abord Rozan Varel avant de servir au premier poteau El Bilal Touré pour le deuxième but des Aigles. Il s'est aussi montré décisif en trouvant la tête de Kalifa Coulibaly sur l'action du quatrième but, à la 44e mn. Dominés sur toute la ligne en témoigne un milieu du terrain inexistant, les Diables rouges n'ont pas réussi franchement à inquiéter leurs adversaires. Ils n'ont cadré aucun tir. Une très faible moisson pour une sélection qui ambitionne retrouver la phase finale après huit longues années d'absence.

Pour l'instant ce sont les Maliens et les Gambiens qui ont battu les Soudanais du Sud, 1-0, qui sont en position de se qualifier. Il y a urgence. La page de la lourde défaite étant désormais tournée, il faut vite relever la tête et retrouver l'esprit conquérant pour offrir au Congo sa première victoire à domicile après celle de 2-0 obtenue face à Eswatini en match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021.

A l'époque, l'ancien staff technique avait obtenu à domicile sept points sur neuf possibles avec pour seule fausse note le nul de 0-0 concédé face au Sénégal. Ce bilan contraste avec celui de la nouvelle équipe car les trois derniers matches du Congo à domicile ne plaident pas en sa faveur (deux défaites respectivement contre le Sénégal et le Togo puis un match nul contre la Namibie en éliminatoires de la Coupe du monde 2022).