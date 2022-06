Afrique Centrale: Mieux défendre le Bassin du Congo

De la même façon que l'Union européenne réfléchit enfin sérieusement à la mise en place d'une communauté de défense qui assure son indépendance face aux grandes puissances, Etats-Unis compris, de la même façon l'Afrique centrale doit maintenant se mobiliser pour viser et atteindre le même objectif. Tout comme ce qui se passe sur le Vieux continent avec la guerre en Ukraine génère ce processus, les tensions qui s'aggravent aujourd'hui entre la République démocratique du Congo (RDC), le Rwanda et le Burundi le confirment, en effet, de façon claire pour l'ensemble du très stratégique Bassin du Congo dont Brazzaville et Kinshasa occupent le centre.

L'enjeu d'un tel mouvement est considérable à tous égards. Pour au moins quatre raisons que voici résumées en quelques lignes :

° D'abord parce que le sort de centaines de millions d'êtres humains en dépend. Rassemblant quinze Etats au sein de diverses institutions (CEEAC, Cémac, CIRGL, etc.), le Bassin du Congo est l'une des principales communautés de l'Afrique. De sa stabilité intérieure dépend donc la paix de tout le continent, réalité stratégique que reconnaissent enfin l'Union africaine, les Nations unies et surtout les grandes puissances extérieures.

° Ensuite parce que les richesses naturelles de cette partie de l'Afrique sont immenses mais aussi convoitées par ces mêmes puissances extérieures et surtout par les mafias de toutes sortes qui tentent de les voler aux peuples de cette sous-région. Avec une forme de colonisation qui ne dit pas son nom mais qui est bien réelle comme le prouvent les violences extrêmes qui frappent des régions entières de la RDC.

° Ensuite et toujours parce que le Bassin du Congo est appelé à jouer un rôle primordial dans la protection de la nature et donc dans la survie de l'humanité. Comment, en effet, les Etats et les gouvernements pourraient-ils défendre, protéger le deuxième bassin fluvial de la planète - qui en devient le premier du fait de la dégradation continue de l'Amazone - s'ils ne mettent pas en place un système de défense global ?

° Enfin parce que les pays comme le Congo, le Gabon, le Cameroun, la RDC, le Rwanda se sont dotés, tout au long de la dernière décennie, des grandes infrastructures qui permettront à leur communauté régionale de progresser fortement sur la voie du progrès économique et social en échangeant dans tous les domaines de l'activité humaine. Exactement comme l'ont fait dans le passé les Etats-Unis, l'Europe, la Russie, l'Inde ou la Chine.

Ecrivons-le sans l'ombre d'un doute : le Congo est aujourd'hui l'Etat le mieux placé de l'Afrique centrale pour lancer le processus d'intégration militaire et stratégique dont dépend la stabilité et donc la poursuite de ce grand mouvement. En témoigne avec force le rôle croissant que le port de Pointe-Noire joue dans la protection du golfe de Guinée qui devient l'un des points de passage les plus importants de la planète.