Congo-Brazzaville: Et des mots qui fâchent lors des campagnes législatives !

A quelques jours de la campagne des législatives et locales, prévue la deuxième moitié de ce mois de juin, il est important de fustiger la marque " déposée " de certains politiques qui n'ont comme argumentaire essentiel que dénigrer ou diffamer autrui, alors que les mandants attendent autre chose que cela. A dire vrai, cette façon de faire n'est ni plus ni moins qu'une anti-valeur.

Des mots méchants lors des campagnes politiques occasionnent des fissures du tissu social, car ils dérangent et rabaissent les uns et les autres. Des réunions en salle ou des assemblées générales publiques sont en réalité quelques moments forts offerts aux candidats aux différentes élections. Le but visé étant de " récolter " plus de voix le jour-J en dévoilant quelques idées relatives au bien-être social des habitants de la circonscription électorale, puisqu'on s'engage à être leur représentant à l'hémicycle national.

Lors de ces occasions, certains candidats oublient que des mots injurieux sont une mise en cause du vivre ensemble réclamé par tous car la nation se veut une et indivisible. Tout Congolais, s'il remplit les critères exigés démocratiquement en rapport avec la loi électorale, est libre de se présenter là où bon lui semble, étant sur son territoire national. Alors pourquoi de la méchanceté entre candidats ?

Des termes incendiaires doivent en réalité être remplacés par ceux qui fraternisent et appellent à un réel plaisir d'être dans un même pays tout en partageant les mêmes mœurs et autres valeurs civiques et d'unité. Et même dans des rencontres internationales quelles qu'elles soient, s'il y a l'abus de méchanceté des uns envers des autres, celles-ci ont moins de chance d'aller jusqu'au bout. Ainsi donc, l'on doit lutter contre la frustration et le rejet de l'autre. Ceci, étant, évitons que des moments de campagnes soient des occasions où des gens se regarderaient en chiens de faillance et transformons-les en ultimes opportunités de rencontres citoyennes.