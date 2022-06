Congo-Brazzaville: Provinces de Kasaï central et oriental - Le Proader a évalué les capacités de Bio Agri Business

L'appréciation des aptitudes de cet opérateur agricole actif dans ces deux provinces rentre dans le cadre de la mise en œuvre du souhait du chef de l'Etat congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, de booster la production et la transformation du manioc panifiable en vue de la réduction de l'importation de la farine de blé. Des experts du Projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale (Proader), projet encré au ministère du Développement rural et bénéficiant de l'appui financier de la Banque africaine de développement (BAD), ont été dépêchés dans le Kasaï central pour évaluer l'opérateur agricole Bio Agri Business (BAB).

Cette évaluation rentre dans le cadre des actions en vue de la production et de la transformation du manioc panifiable pour réduire l'importation de la farine de blé, selon le souhait du chef de l'Etat congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette mission conduite par le coordonnateur national du Proader, Joseph Muamba Lubemba, avait pour objet de vérifier les capacités techniques, en ressources humaines et équipements de l'opérateur agricole BAB. Ceci, en vue de la production et transformation du manioc pour la fabrication de la farine panifiable. La mission devrait également procéder à l'évaluation environnementale et sociale dans les différents sites du Kasaï central.

A Kananga, chef-lieu de cette province, ces experts venus de plusieurs institutions dont la Présidence de la République à travers la Cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire (Capuidc), le ministère du Développement rural, l'Agence congolaise de l'environnement (ACE) et du Proader, ont d'abord eu un tête-à-tête avec les représentant de BAB et d'autres structures qui devraient accompagner cet opérateur agricole dans sa nouvelle tâche sur l'objet de la mission qui les conduit au Kasaï central.

Une descente sur le terrain

La délégation du Proader a, ensuite, fait une descente sur le terrain à Lubondaie, dans le territoire de Dibaya, où BAB dispose de quatre blocs pour l'exploitation, terrains cédés gratuitement à cet opérateur agricole par les autorités coutumières, dans le cadre du programme volontariste agricole. Il a été noté que cet opérateur agricole voudrait bien mettre une partie de son terrain à la disposition des paysans regroupés dans les associations et/ou unions, en vue de répondre à la stratégie de 4 P prônée par le Proader dont le partenariat public-privé-producteur, l'objectif du projet étant de booster l'économie rurale.

Selon ces experts, ces terrains proposés ont l'avantage d'être déjà soit labourés bien que les herbes y aient été poussés ou emblavés et cédés à la population pour la culture des niébés, soit encore déjà dessouchés. Tous ces espaces cultivables, souligne-t-on, ont été visités et ont permis aux experts en environnement du Secrétariat général et de l'ACE de faire leur screening ou évaluation préalable sur le plan environnemental des différents sites en vue de recommandations devant conduire, entre autres, à l'étude des impacts environnementaux.

Des engins pour une agriculture industrielle

Dans son constat, la mission a été surprise de réaliser que, sur le plan équipements, BAB dispose, dans sa base de Lubondaie en construction, des engins nécessaires pour une agriculture industrielle. Ceci constitue, à l'en croire, une dotation du gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture. Mais également ces experts ont noté que, malgré cette impressionnante quantité d'équipements, aucune graine n'y a été plantée pour des raisons inavouées.

Dans cette même base de BAB Lubondaie, la délégation venue de Kinshasa a, en outre, noté la présence des différentes pièces des machines de transformations de maïs et de manioc abandonnées à même le sol et exposées à toutes sortes d'intempéries. Elle, par conséquent, plaidé auprès du représentant du fournisseur en vue d'accélérer le processus de montage de l'usine de transformation de manioc, en particulier, afin de permettre à BAB de bien remplir la nouvelle mission lui confiée relative à la production et transformation du manioc planifiable.

Un contrat avec Proader et des sous-conventions avec les paysans

Cette évaluation permettrait donc, au cas où les résultats répondent aux attentes, la signature d'une convention entre Proader et BAB ainsi que des sous conventions avec les paysans à travers leurs différentes structures.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de cette volonté exprimée par le président de la République de réduire l'importation de la farine de blé par la production et la transformation du manioc panifiable, après le Kasaï central, la prochaine étape pour les experts de Proader a été la province voisine du Kasaï oriental, avec le même opérateur agricole BAB, qui a été représenté dans cette mission par son directeur général adjoint. Le Proader, note-t-on, a déjà procédé à l'évaluation de deux autres opérateurs agricoles Layuka, dans le Kongo central, et Ecosac, dans le Kwango.

Le Kasaï oriental pour continuer la mission

Après le Kasaï central, la délégation du Proader s'est rendue au Kasaï oriental voisin par la route. C'était pour cette même mission relative à la vérification des capacités techniques, en ressources humaines et équipements de l'opérateur agricole BAB ainsi que l'évaluation environnementale et sociale dans les différents sites qu'exploite cet opérateur dans cette province.

La base de BAB Nkwadi, à plus au moins 50 km du chef-lieu de la province, Mbuji Mayi, a été le premier site à être visité par les experts du Proader et d'autres institutions. Sur place, cette mission a inspecté le charroi automobile et les différents engins agricoles que le Gouvernement congolais a mis à la disposition de BAB dans le cadre du programme volontariste agricole piloté par le Ministère de l'Agriculture.

Dans le constat, contrairement à la base BAB de Lubondaie dans le Kasaï Central, cette mission a noté que la base de Nkwadi a su mettre en profit ces équipements mis à sa disposition, en cultivant 1600 hectares de maïs pour les deux saisons culturales 2021 et 2022. Pour ce qui est des unités de transformation, ces experts ont noté avec satisfaction le montage très avancé des usines de transformations de maïs et de manioc. C'était l'occasion pour eux de recevoir les explications sur le fonctionnement de l'usine de transformation du manioc en particulier devant produire la farine panifiable à base de manioc.

Sur le terrain, notent des sources proches du Proader, c'est plus les experts en environnement du Secrétariat général au Développement rural et de l'ACE qui ont travaillé dans la récolte des données nécessaires pour le screening. " Le dénivelé de 6 % constaté n'aura pas d'incidence sur le plan environnemental de ce site qui est une plaine en réalité situé entre les rivières Lubilanji et Kalulu ", ont souligné ces sources. Et d'indiquer qu'il a été recommandé de rehausser les digues en vue de parer aux éventuelles inondations pendant la période de crue. Il est également indiqué qu'outre le site de Nkwadi, BAB dispose d'autres sites à Bena Kadima et à Bena Mukendi.

Dans cette province, la mission a mis un accent particulier sur le rapport devant exister entre BAB et les différentes structures paysannes et de ne recourir aux terrains de BAB que si la population ne dispose pas de terres disponibles et sécurisés. Ceci, pour rester dans la vision de 4 P prônée par la Proader. Face à la difficulté de divergence de vision, la mission a également recommandé la tenue rapide des ateliers d'imprégnation dans les différents sites dans la zone d'intervention du Proader qui sont les provinces du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Kwango, Kwilu, Kongo central et Maindombe.