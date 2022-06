Congo-Brazzaville: Innovation - L'ONG Viens et vois se dote d'un site web

L'Organisation non gouvernementale (ONG) dénommée Viens et vois, que dirige Emerson Massa, a présenté officiellement, le 4 juin à Brazzaville, son site internet www.viens-vois.org, lors de la célébration de son vingt-deuxième anniversaire, couplée à la Journée du sourire et la distinction des journalistes au ministère des Affaires étrangères.

Le site a été conçu par la société de droit congolais Isoft Consulting afin de permettre à l'ONG Vois et viens d'assurer ses fonctions et d'avoir une visibilité au-delà des frontières du pays. Opérationnel et hautement sécurisé, ce site a été présenté par le journaliste à First Médiac, Paulgy Nubrelle Oko Assandé. Il comprend plusieurs rubriques et sous-rubriques, notamment l'accueil, l'historique de l'ONG Viens et vois, son organisation, ses projets, une médiathèque...

Le soutien à l'ONG se fait directement sur la plate-forme où les donateurs et partenaires nationaux interviennent par les services de transfert Airtel ou Mobile Money et les internationaux par carte bancaire ou Paypal. L'ONG, par sa rubrique FAQ's, présente les questions les plus fréquentes posées par les utilisateurs, accompagnées des réponses correspondantes. " L'ONG Viens et vois s'est aussi dotée d'une messagerie professionnelle pour les échanges entre elle et ses partenaires ", a précisé le présentateur du site. Le président Emerson Massa a souligné à cette occasion l'importance du site internet. Selon lui, c'est le moyen le plus moderne de communiquer à travers les boîtes postales. A cet effet, il a rappelé la genèse de son organisation et dressé le bilan de ses activités.

L'ONG Viens et vois, a-t-il dit, a été créée en 2000 à Brazzaville, avec pour but la réhabilitation et la réinsertion socioprofessionnelle de la personne aveugle et malvoyante. Elle a pour objectifs d'assurer la promotion des handicapés visuels du Congo; de participer à l'élaboration, au développement et à l'évaluation des projets d'éducation, la réadaptation, la réinsertion sociale et professionnelle concernant les handicapés de la vue en partenariat avec l'Etat et d'autres partenaires. Cette ONG a réalisé plusieurs actions parmi lesquelles le soutien aux activités génératrices de revenus; la création de la première école inclusive au Congo avec toutes ses phases d'équipement, grâce au soutien de la Mission évangélique Braille, sa partenaire principale. Elle a émis le souhait de la signature de la convention sur l'enseignement avec le gouvernement.

En rappel, le vingt-deuxième anniversaire de cette organisation a été couplé à la célébration de la deuxième journée du sourire. Un jeu-concours a été organisé pour la circonstance sur six disciplines. Le test a concerné plusieurs candidats sur les épreuves de dictée en braille, la lecture du texte en 45 mn, la culture générale, les devinettes, la bible chantée ainsi que la poésie. Au terme de la compétition, chaque premier et deuxième de ces disciplines a reçu le prix.

Le témoignage d'Olivier Ounounou, un aveugle fondateur et directeur général d'Agapé, une ONG basée en Angleterre, a porté sur l'encouragement des aveugles et malvoyants à ne pas perdre espoir. Il a, en outre, indiqué qu'il évoluait dans le domaine de l'hôtellerie avant de devenir aveugle. Il a fait un plaidoyer au pouvoir public de prêter plus d'attention à cette catégorie de personnes. Aux parents de manifester plus d'amour à ces enfants et à eux-même de se rendre utiles. Par ailleurs, il a émis le souhait de donner à tous les citoyens qui le désirent une formation sur l'identification des besoins des aveugles en mouvement, les types de cannes blanches et bien d'autres.