Congo-Brazzaville: Compétition de la langue et culture chinoises - Dix candidats pour une place en Chine

La finale de la compétition de la langue chinoise "Chinese bridge", qui est à sa septième édition en ce qui concerne la République du Congo et vingt et unième édition pour les étudiants et quinzième édition pour les élèves au niveau mondial, a mis aux prises par catégorie dix étudiants et dix élèves. Les épreuves se sont déroulées à l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi, le 4 juin dernier.

La compétition est organisée pour promouvoir la langue et la culture chinoises, et favoriser les échanges culturels entre la Chine et d'autres pays. Dix étudiants et dix élèves par catégorie ont pris part à la finale dont les résultats seront rendus publics en juillet prochain. Le premier de chaque catégorie participera à la compétition mondiale qui aura lieu en Chine et regroupera plus de cent-soixante pays.

" Pour cette année, la particularité c'est que les candidats sont un peu plus jeunes que ceux de l'année dernière. En moyenne, ils ont un niveau de la langue chinoise plus élevé. Les élèves et étudiants parlent couramment la langue chinoise, cependant, ils accusent encore quelques difficultés quant à la connaissance culturelle sur la Chine. Pour bien apprendre une langue étrangère, c'est toujours mieux d'apprendre aussi la culture de cette langue ", a déclaré le directeur chinois de l'Institut Confucius, Wang Yong Kang.

Cette année, une cinquantaine de lycéens et une quarantaine d'étudiants ont participé à la présélection. En ce qui concerne le Congo, la présélection des lycéens s'est déroulée le 14 mai, et la finale le 21 mai, pendant que celle des étudiants s'est tenue le 28 mai. Dix meilleurs de chaque groupe ont participé à la finale. Les sujets ont porté sur le discours en chinois, des questions et réponses, la démonstration de l'art chinois.

Les finalistes, en ce qui concerne les étudiants, sont : Hardy Tandu, 92 points ; Rashmie Jenny Cadine Bazebi, 86,5 points ; José Ange Prisnel Ississou, 86 points; Amour Destiné Tsiba Ndzeli, 79,5 points ; Confirmant Prince Milandou, 79 points ; Dieu-Merci Lydelor Biahombela, 78,5 points ; Stedy Archimède Rodolphe Lekoulembira, 72,5 points ; Mafouze Elegbede, 62 points; Destin Bouyou, 61 points ; et Tiepassan Anderson Cissoko, 57 points.

Pour les lycéens, ce sont Sabin Saël Batantou (lycée Chaminade, 89 points), Lucrech Dianelvie Bandera (Institut Confucius, 85,75 points), Rodelia Chance Darchela Malanda (Institut Confucius, 85,75 points), Rèche Gloire Mianzoungani (lycée Savorgnan de Brazza, 85,25 points), Jennifer Mbengué (Antonio Agostinho Neto A, 85 points), Espoir Bienaimé Samarange Diantela (lycée S. Mafouta, 83,75 points), Mauryl Trésor le Vaillant Ngounzou (lycée Victor Augagneur, 81 points), Christ-Stanel Ongossaka-Ngassaki (lycée de Kintélé, 78,25 points), Christ Madi-Nkassa (lycée de la Réconciliation, 77,75 points), et Lange Ossebi (Antonio Agostinho Neto A, 76 points).