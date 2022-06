Congo-Kinshasa: Commerce extérieur - La réforme du guichet unique s'accélère

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a convoqué les ministères concernés par la réforme du guichet pour une réunion d'évaluation. L' objectif est de donner une nouvelle impulsion à la réforme qui permettra au gouvernement de la République d'accroître la mobilisation des recettes publiques et d'améliorer le climat des affaires.

D'une manière pratique, le guichet unique du commerce extérieur joue le rôle de plate-forme qui centralise et répartit en temps réel toutes les informations nécessaires à l'activité des intervenants de toutes les composantes réglementaires, douanières et logistiques dans le cadre des opérations d'importation, d'exportation et de transit sur le territoire national. Le 4 juin dernier, à l'Immeuble du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une réunion exceptionnelle du Comité de supervision de la réforme du commerce extérieur en vue d'évaluer le niveau de mise en œuvre de l'importante réforme.

D'emblée, la primature a donné des nouvelles assignations claires à chaque ministère et à chaque service en retard. Comme l'a expliqué Jean-Lucien Bussa, ministre du Commerce extérieur, cette réforme vise globalement à dématérialiser les procédures en matière d'importation et d'exportation. Au final, elle va permettre d'améliorer la mobilisation plus accrue des recettes de l'État.

Le but ultime de la réforme est d'améliorer la transparence, la célérité et l'efficacité des démarches liées à l'import, l'export et au transit des marchandises. Pour les autorités congolaises, il était opportun d'apporter des solutions innovantes en vue de sécuriser, automatiser et optimiser les procédures utilisées par la communauté du commerce extérieur. Il s'agit, a soutenu Jean-Lucien Bussa, de mettre ensemble tous les ministères et services impliqués dans la mise en œuvre de cette réforme. " Par cette réunion, le Premier ministre a donné une impulsion claire.

Il nous demande de mettre les bouchées doubles pour que la réforme soit effective. Le président de la République a mis un point d'orgue sur les réformes et insiste sur l'amélioration du climat des affaires. Cette réforme tombe à point nommé, parce qu'elle permet aussi d'accélérer l'activité économique à travers le commerce ", a-t-il expliqué.

En principe, une nouvelle réunion devrait se tenir incessamment pour évaluer les dernières avancées. Entre temps, il se dégage déjà un certain optimisme au regard du chemin parcouru. " Nous sortons de cette réunion très satisfaits. Parce que les choses ont été dites de manière très claire. Les assignations sont aussi claires. Les échéanciers sont fixés. Nous allons nous retrouver dans une ou deux semaines pour voir les améliorations observées ", a-t-il conclu.