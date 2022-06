Congo-Brazzaville: Technologies de l'information et de la communication - La 22e promotion du Cami reçoit ses attestations et certifications

La cérémonie de remise des attestations et certifications à la vingt-deuxième promotion du Centre d'application aux métiers de l'informatique (Cami), couplée au lancement du programme B2i, s'est déroulée, le 4 juin, en présence du conseiller socio-politique du maire de Makélékélé, Théophile Bouassapele.

Le Cami a choisi de répondre à un besoin de la population congolaise en général et de Brazzaville en particulier en œuvrant pour la formation intégrale de l'homme dans les technologies de l'information et de la communication (TIC) et ses métiers depuis 2013. Il a attesté et certifié ses apprenants en assistant ressources humaines ; assistant secrétariat administratif ; assistant logistique et transport ; hygiène, sécurité environnement ; assistant comptable ; réseau informatique ; maintenance informatique ; Infographie multimédia ; dessin assisté par ordinateur ; développement WEB ; programmation Java ; administration base de données ; bureautique ; la langue anglaise ; et les attestés de Kizito.

Pour le coordonnateur du Cami, Arsène Vembé Moukouma, les analphabètes du vingt et unième siècle sont ceux qui ne sauront pas manipuler l'outil informatique. " Aujourd'hui, les TIC apparaissent comme une réponse aux défis de notre temps et surtout de notre pays le Congo qui migre vers le développement de l'économie numérique. C'est pourquoi, nous saluons nos lauréats de ce jour pour ce bon choix et profitons de l'occasion pour les inviter à fructifier ces acquis afin que ces mois d'apprentissage ne soient vains ", a déclaré le coordonnateur du CAMI.

Il a indiqué que dans ce Congo où l'on prône le développement de l'économie numérique, il faut d'abord former la base, qui est le sous-bassement de toute structure et ainsi pour sa solidification. " A cela le programme B2i dont nous faisons le lancement aujourd'hui est la bienvenue ", a -t-il dit.

Prenant la parole à son tour, le conseiller socio-politique du maire de Makélékélé, Théophile Bouassapele, qui a manifesté une joie inestimable, a indiqué que cet événement est d'une importance capitale, surtout pour les finalistes qu'il a encouragés. " Maintenant que vous avez terminé, vous avez dorénavant les clés que vous allez essayer de mettre à différentes portes. Et si l'une des clés convient à une quelconque porte, elle va s'ouvrir et ça sera le métier, l'emploi. Cette fois-ci, vous aurez raison de dire, j'ai besoin d'un emploi, parce que vous avez les clés.

Les diplômes que vous avez reçus, que ça ne soient pas de laurierd. Ils doivent vous pousser à aller à gauche, à droite pour chercher là où vous serez utiles. Continuez à chercher, à frapper, parce que le Congo compte sur vous. Demain nous allons partir et c'est vous qui allez nous remplacer. Comme qui dirait, le présent est à la lutte, l'avenir est à la jeunesse ", a-t-il exhorté.