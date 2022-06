Cote d'Ivoire: Dimbokro-E'Tanhi Fashion Days - Les pagnes traditionnels à l'honneur

" Le rôle de l'industrie créative dans l'économie africaine ". C'est autour de ce thème que s'est déroulée la 1ère édition d' E'tanhi Fashion Days le vendredi 27 mai dernier à Dimbokro.

Initié par Roger Bango, styliste-modéliste et lauréat du prix d'excellence Alassane Ouattara en 2019, ce festival s'est fixé comme objectif la promotion et la valorisation du pagne tissé ivoirien. Le " kamandjé " gouro, le " tapa " bété et dida, en passant par le célèbre pagne baoulé et les magnifiques pagnes yacouba, guéré, sénoufo, ont été appréciés à travers un défilé de mode qui a montré la beauté du tissage ivoirien. C'est donc à juste titre que le promoteur qui, avait à ses côtés le célèbre styliste Gilles Touré, a lancé un appel d'espérance à ses pairs : "Artisans de Côte d'Ivoire, réinventons ensemble l'industrie textile de notre pays par la promotion de nos pagnes tissés. Nous en avons les compétences et la matière première. C'est possible pourvu que nous y croyions. Une nouvelle industrie textile, oui c'est possible avec la volonté et l'engagement de tous".

Plusieurs cadres du District des Lacs, à l'image du ministre Paulin Claude Danho et la ministre, gouverneure Raymonde Goudou-Coffie, ont apporté un appui à l'événement, à travers leurs émissaires, Treta Zoumana pour le ministre des Sports et Mme Guèï pour la ministre, gouverneure de ce District. Au nom de M. Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce et de la Promotion des PME, Assemian Yapo, conseiller technique a félicité Roger Bango et sa fondation pour l'initiative.