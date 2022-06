Congo-Kinshasa: Tanganyika - La MONUSCO remet des matériels informatiques et de bureau à la Police nationale du pays

La Police de la MONUSCO (UNPOL) a remis samedi 4 juin une dizaine d'équipements informatiques et d'autres accessoires à la Police nationale congolaise (PNC) du Tanganyika. Ce don s'inscrit dans le cadre du processus de retrait de la Mission onusienne dans cette province.

Ce projet a été précédé par une autre remise des containers et d'autres matériels de bureau pour assurer un bon fonctionnement de la SOLIKA, (une structure qui assure la patrouille de sécurité et lutte contre l'insécurité à Kalemie), mise en place par MONUSCO et les autorités locales.

" La Police de la MONUSCO se tient et se tiendra toujours résolument aux côtés de la PNC dans la mise en œuvre de l'action du plan quinquennal ; le socle de toutes les activités que nous menons au profit de la Police nationale congolaise ", a indiqué le Commissaire divisionnaire et Coordonnateur de la Police MONUSCO, Khalifa Abdou. Jeudi 2 juin, le maire de de la ville de Kalemie, Gédéon Kakudji Kalama, maire de la ville de Kalemie, avait procédé, à la pose de la première pierre pour le début des travaux de construction du bâtiment administratif de l'Inspection provinciale de la Police nationale congolaise (PNC) de la province du Tanganyika, au quartier Kichanga au Nord de la ville. La MONUSCO y avait construit en 2015, un centre de formation pour la police.

Les travaux sont financés par la (MONUSCO) à hauteur 63 mille USD, dans le cadre d'un projet à impact rapide pour une durée d'exécution de deux mois. La construction de ce bâtiment projet est effectuée par l'ONG ECRIC pour une durée de deux mois. La Police de la MONUSCO (UNPOL) a remis samedi 4 juin une dizaine d'équipements informatiques et d'autres accessoires à la Police nationale congolaise (PNC) du Tanganyika. Ce don s'inscrit dans le cadre du processus de retrait de la Mission onusienne dans cette province.

Ce projet a été précédé par une autre remise des containers et d'autres matériels de bureau pour assurer un bon fonctionnement de la SOLIKA, (une structure qui assure la patrouille de sécurité et lutte contre l'insécurité à Kalemie), mise en place par MONUSCO et les autorités locales. " La Police de la MONUSCO se tient et se tiendra toujours résolument aux côtés de la PNC dans la mise en œuvre de l'action du plan quinquennal ; le socle de toutes les activités que nous menons au profit de la Police nationale congolaise ", a indiqué le Commissaire divisionnaire et Coordonnateur de la Police MONUSCO, Khalifa Abdou.

Jeudi 2 juin, le maire de de la ville de Kalemie, Gédéon Kakudji Kalama, maire de la ville de Kalemie, avait procédé, à la pose de la première pierre pour le début des travaux de construction du bâtiment administratif de l'Inspection provinciale de la Police nationale congolaise (PNC) de la province du Tanganyika, au quartier Kichanga au Nord de la ville. La MONUSCO y avait construit en 2015, un centre de formation pour la police. Les travaux sont financés par la (MONUSCO) à hauteur 63 mille USD, dans le cadre d'un projet à impact rapide pour une durée d'exécution de deux mois. La construction de ce bâtiment projet est effectuée par l'ONG ECRIC pour une durée de deux mois.