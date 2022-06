Cote d'Ivoire: Education nationale - 508 écoles primaires et 91 collèges publics ouvrent leurs portes à la rentrée prochaine

Le gouvernement ivoirien est déterminé à tout en œuvre pour la réussite de la politique de la scolarisation obligatoire (PSO). Pour ce faire, il met l'accent sur l'amélioration de l'offre éducative.

En effet, pour la rentrée scolaire 2022-2023, 508 établissements primaires et 91 collèges du public vont ouvrir leurs portes sur toute l'étendue du territoire national. C'est la synthèse des assises de la carte scolaire édition 2022 qui se sont déroulées à Cocody.

Le directeur des Etudes, des Stratégies, de la Planification et des Statistiques (DESPS), Mamadou Fofana, a indiqué que la commission de la carte scolaire a enregistré 163 demandes de changement de dénomination d'établissement validées et des prévisions de construction de plusieurs collègues au cours des trois années à venir.

" L'analyse des données des mesures de la carte scolaire révèle un taux d'accroissement annuel des infrastructures scolaires de 36,46 % au premier degré et de 121, 95% au second degré en termes d'ouverture de classe et de collèges d'enseignement général ", a relevé M. Fofana .

Cette rencontre sur le thème " Carte scolaire et cohésion sociale " a été présidée par le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Rahoul Kouadio. Elle avait pour objectif de présenter et examiner les propositions de créations, d'ouverture, d'extension d'écoles et de collègues, d'érection de collège en lycée et de changement de dénomination d'établissements scolaires publics pour la rentrée scolaire 2022-2023. Les besoins prévisionnels de 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 ont été analysés.

Pour sa part le chef de service de la carte scolaire, N'guessan Hervé, a souligné que l'ouverture de salle de classe et de collège dénote des efforts multiformes de l'Etat, des populations et des partenaires. Il n'a pas manqué de relever que c'est un outil de cohésion sociale, en ce sens qu'il favorise la prise de décision impliquant tous les partenaires de développement de l'éducation nationale. Il est bon de rappeler que la carte scolaire a été instituée en Côte d'Ivoire en 1967. Et elle a pour objectif de lutter contre les disparités régionales constatées en matière d'implantation d'infrastructures scolaires dans le système éducatif.