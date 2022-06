Cote d'Ivoire: CAN / Stade de Yamoussoukro - Aurier, Kouamé, Sangaré, Gasset, YID et Badra, à jamais les premiers

Premier capitaine de la sélection ivoirienne à avoir conduit son groupe pour le premier match officiel du stade de Yamoussoukro. Premier buteur de la Côte d'Ivoire du stade Yamoussoukro.

Serge Aurier a durablement écrit son nom dans l'histoire du football ivoirien et du nouveau stade de la capitale politique du pays. Pour le premier match des Eléphants de l'ère Yacine Idriss Diallo, élu président de la Fdéréation ivoirienne de football (FIF), le 23 avril, dans cette même cité natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire, les garçons de Jean-Louis Gasset ont été intraitables.

Justement, le technicien de 68 ans, pour ses premiers pas en tant que sélectionneur, ne s'est pas loupé avec un classement et des remplacements judicieux. Comme les entrées en jeu de Wilfried Zaha et d'Évrad Kouassi qui ont apporté de la percussion. Yamoussoukro, c'est également le premier but en sélection de Christian Kouamé.

L'attaquant d'Anderlecht a inscrit le second but des Eléphants en reprenant de la tête un corner. Mais si on peut se réjouir des prestations d'ensemble, l'histoire retiendra tout de même que Badra Sangaré est le premier portier des Eléphants à encaisser un but dans le nouveau stade de Yamoussoukro. Abandonné par sa défense en toute fin de partie, il n'a pu rien faire devant Patson Daka (90+4).