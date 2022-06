Cote d'Ivoire: Après la visite du Ministre Bouaké Fofana - Des populations quittent les zones à risques en saison pluvieuse

La campagne de sensibilisation entreprise par le Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité (MINHAS), pour amener les populations des zones à risques en saison pluvieuse semble porter ses fruits. A ce jour, rapporte le ministère, six familles ont quitté leurs logements à risques entre autres, cinq (5) familles à Abobo Cloetcha et une famille à Abobo Désert.

" Au total, ce sont 62 personnes qui ont été mises à l'abri, ce samedi 04 juin 2022 ", affirme le Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité qui est présentement en campagne de sensibilisation. A l'instar des six familles qui ont quitté leur zone à risques, le ministère continue d'inviter les populations vivant sur d'autres sites de ce genre, à en faire autant pour sauver leurs vies. En tout cas, le ministère s'est engagé à effectuer ces opérations de libération des zones à risques dans le respect de la dignité des populations. Il faut indiquer qu'une autre visite de terrain du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana est prévue le mardi 7 juin 2022.

" Hommes, femmes, jeunes, guides communautaires, parents si tu vis dans les zones à risque, si tu connais des personnes qui y vivent, c'est le moment de partir pour sauver vos vies et celles des autres. Évitons le pire, choisissons la bonne décision ". Tel est le message lancé par le ministère. Message accentué par des propos en français et autres langues pour mieux atteindre les cibles : " En français : quitter ; en dioula: Bôyi ; en baoulé : Djassolè ; en bété: Balobo ; en attié: tchégninbô ; en guéré: Sôlaaaa ; en nouchi: Fraya ; en moré : Yii bé "

On ne peut pas laisser les gens mourir comme ça !!!