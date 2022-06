Nigeria: "Aucun prêtre n'a été enlevé lors de l'attaque de l'église d'Owo", précise le diocèse d'Ondo

Abuja — Aucun prêtre n'a été enlevé lors de l'attaque de l'église Saint-François d'Owo, dans l'État d'Ondo, qui a eu lieu hier, dimanche 5 juin. C'est ce qui a été annoncé dans une déclaration envoyée à l'Agence Fides par le diocèse d'Ondo.

"Le dimanche de Pentecôte, alors que tous les catholiques devraient être à l'église pour célébrer cette solennité, des hommes armés non identifiés ont attaqué l'église Saint-François d'Owo", indique le communiqué. "Les attaquants ont fait de nombreuses victimes et blessés. L'identité des assaillants reste inconnue, tandis que le massacre a dévasté la communauté". Selon des sources de presse, au moins 50 personnes ont été tuées par les commandos qui ont tiré à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment de l'église, tuant et blessant des fidèles.

"Tous les prêtres et l'évêque sont en sécurité et aucun d'entre eux n'a été kidnappé comme l'ont rapporté certains médias sociaux", précise le diocèse d'Ondo. "À ce stade de l'histoire de notre cher pays, le Nigeria, nous avons besoin de l'intervention ultime de Dieu pour rétablir la paix et la tranquillité", poursuit le communiqué. "L'évêque demande à chacun de rester calme, de respecter la loi et de prier pour la paix et le retour à la normale dans notre communauté, notre État et notre pays", conclut-il.