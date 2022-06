Sénégal: Festival international de jazz de Saint-Louis - Le comité d'organisation veut mieux faire

L'association Saint-Louis Jazz, chargée de l'organisation du Festival international de jazz de Saint-Louis (nord), va réunir ses membres et toutes les parties concernées par cet événement artistique annuel, dans le but d'assurer sa pérennité et de mieux l'organiser lors des prochaines éditions, a-t-on appris lundi de son président, Ibrahima Diop.

"Sous l'impulsion du maire de Saint-Louis, en concertation avec le gouverneur de la région, un CRD (une réunion dirigée par le gouverneur de région) sera bientôt organisé pour discuter avec tous les acteurs et trouver la formule la plus adéquate pour (... ) ce festival", a annoncé M. Diop.

Le président de l'association Saint-Louis Jazz donnait une conférence de presse à la fin de la 30e édition de l'événement musical. Selon M. Diop, l'association ne peut pas, seule, continuer à organiser le festival qui se tient annuellement à Saint-Louis depuis 1993. "Cet événement est aujourd'hui entièrement porté par une association à but non lucratif, qui est un véhicule non adapté pour ce type d'initiative qui dépasse ses prérogatives. On devrait aller vers un autre mode d'organisation. On avait parlé d'une fondation (...) Une nouvelle formule devra être trouvée", a-t-il expliqué.

L'édition 2022 du festival, qui a eu lieu de jeudi à dimanche, a connu "une grande réussite en termes d'organisation et de programmation artistique, mais aussi une adhésion massive des habitants de Saint-Louis", s'est réjoui Ibrahima Diop. "L'organisation était techniquement très professionnelle, avec une très bonne programmation artistique", a dit Bernard Levie, le directeur général de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal (BICIS), un partenaire de l'événement.

M. Levier estime que "la place Baya (ex-place Faidherbe, où s'est tenu le festival de musique) était pleine, mais elle pouvait l'être davantage". "Il est encore possible d'avoir plus de monde et plus de succès, avec la construction de deux ou trois hôtels de plus d'une grande capacité d'accueil", a ajouté le directeur général de la BICIS, assurant le Festival international de jazz de Saint-Louis du soutien de l'établissement financier qu'il dirige.

La prochaine édition de l'événement aura lieu du 25 au 29 mai 2023, selon Ibrahima Diop. La 30e édition s'est terminée sur de mémorables prestations du trompettiste italien Flavio Boltro et du contrebassiste israélien Avishai Cohen. Des chanteurs de renom, dont le Malien Pédro Kouyaté, le Guinéen Sékouba Bambino et la Française Sélène Saint-Aimé, y ont pris part. Les musiciens sénégalais Djiby Diabaté et Alune Wade, la chanteuse mauritanienne Noura Mint Seymali et le Tunisien Mounir Troudi se sont également produits à Saint-Louis.