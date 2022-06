Sénégal: Le Festival international de jazz de Saint-Louis s'achève sur les notes de Flavio Boltro et d'Avishai Cohen

La 30e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis (nord) s'est terminée sur de mémorables prestations du trompettiste italien Flavio Boltro et du contrebassiste israélien Avishai Cohen, a constaté l'APS, dimanche. De nombreux festivaliers ont pris part au dernier concert, dont la première partie a été assurée par le légendaire Boltro, auteur de plusieurs albums, né dans une famille de musiciens dont un père trompettiste et amateur de jazz. Accompagné de ses deux musiciens, Mauro Battisti (double basse) et Matteo Frigerio (batterie), l'Italien a régalé le public saint-louisien et ses invités.

"J'ai voulu faire plaisir à ce grand public et lui transmettre tout le feeling que j'avais pour ce festival", a dit le célèbre trompettiste passionné de beatbox, à la fin de sa prestation. "J'ai toujours rêvé de prendre part à ce grand rendez-vous de la culture mondiale. Quand les restrictions (celles liées à la pandémie de Covid-19) ont été levées, j'ai écrit à l'ambassade [du Sénégal en Italie], qui m'avait sollicité, pour faire part de ma volonté de venir jouer", a ajouté Flavio Boltro, Grand Prix de l'Académie du jazz (France) en 2003 pour son album "Air".

Il a fait part de sa volonté de collaborer avec des artistes sénégalais, notamment des percussionnistes, pour un album qu'il est en train de préparer. "Je vais rester à Saint-Louis pendant quatre jours pour découvrir la ville", a dit Boltro. Des chanteurs de renom, dont le Malien Pédro Kouyaté, le Guinéen Sékouba Bambino et la Française Sélène Saint-Aimé, ont pris part au 30e Festival international de jazz de Saint-Louis, qui se tenait depuis jeudi sur la place Baya (ex-place Faidherbe). Les Sénégalais Djiby Diabaté et Alune Wade, la Mauritanienne Noura Mint Seymali et le Tunisien Mounir Troudi se sont produits également produits à Saint-Louis.

Les dernières notes musicales de l'événement ont été données par Avishai Cohen, qui était accompagné au piano par Elchin Shirinov et à la batterie par la percutante et talentueuse Roni Kaspi. Avec un style calme et profond qui laisse souffler sa musique, le trio a joué de grands classiques à l'origine du style Avishai, affirmé depuis son album symphonique "Two Roses". Des morceaux tirés de son dernier album, "Shifting Sands", ont été repris au cours de cette inoubliable soirée du festival trentenaire, qui n'avait pas pu se tenir en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie de Covid-19.