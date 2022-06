Niger: Entre précarité et prière, la communauté de Dosso célèbre les 40 ans de la paroisse St Charles de Lwanga

Dosso — " Nous avons l'immense joie de célébrer les 40 ans de notre paroisse. En 40 ans, nous avons vécu beaucoup de choses, nous avons célébré des joies, mais nous avons aussi traversé des moments sombres. Pour cela, nous remercions Dieu car, malgré tout, nous avons réussi à les surmonter et aujourd'hui nous pouvons célébrer tout ce temps passé dans la joie et la paix". C'est ce que dit Alexandre, un paroissien de la communauté catholique de Dosso, en référence aux récentes célébrations dans la paroisse de St Charles de Lwanga.

" Dieu a fait des merveilles dans notre paroisse ", lit-on dans la note reçue par l'Agence Fides, " nous nous rendons compte que Saint Charles veille sur nous, car malgré tous nos défauts, il y a de la vie, il y a de la communauté et de l'esprit ". Aujourd'hui, nous remercions Dieu pour tout ce qu'il nous offre, et nous remercions les responsables du diocèse, en particulier Mgr Laurent Lompo, notre Archevêque. Nous nous souvenons avec gratitude des missionnaires qui, au fil des ans, nous ont laissé des biens tels que le presbytère et cette magnifique église, où nous partageons notre foi, ainsi que de tous ceux qui sont passés par ici et ont donné une partie de leur vie. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu de prêtre permanent et aujourd'hui, nous sommes reconnaissants qu'il vive avec nous, partage nos vies et nous guide. Aujourd'hui, nous avons l'Eucharistie tous les jours de l'année et nous pouvons partager avec lui des initiatives, des idées, des projets et une attention aux plus pauvres et aux plus petits." L'aîné fait référence au Père Rafael Casamayor, prêtre de la Société des Missions Africaines, qui s'est installé à Dosso il y a quelques mois (voir Agence Fides 20/12/2021).

"Nous remercions père Rafael - écrit Alexandre - qui a accepté de venir vivre avec nous, de partager notre vie et notre foi. Depuis le premier moment où il a rendu visite à toutes les familles, il essaie de revitaliser nos groupes et nous accompagne comme un père.